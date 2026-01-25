全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタ東京のスコーン専門店『BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）』です。

『BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）』あんバタースコーンサンド・フランス産発酵バター＆北海道大納言（1個）520円

併設の工房で焼き上げるスコーンの専門店。外はザックリ中はしっとり生地で塩味が絶妙。さらにクリーミーな発酵バターに振りかけられた塩が北海道大納言の自然な甘みを引き出し、やさしさと塩味が見事に調和。土産はもちろん、近くに来たらつい買ってしまう。

［店名］『BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）』

［住所］東京ギフトパレット改札外

［電話］03-6551-2332

［営業時間］9時半〜20時半※土・日・祝は9時〜

［交通］八重洲北口から徒歩1分

撮影／鵜澤昭彦、取材／井島加恵、スタイリング／中山暢子

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

