レオーネでもパジェロでもない!! 日本で4WDを大衆化させたのは2代目三菱デリカスターワゴン

今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第89回目に取り上げるのは1986年にデビューした2代目三菱デリカスターワゴンだ。

デリカスターワゴンはデリカD:5の源流

三菱の個性派ミニバン、デリカD:5が2025年12月に大幅改良を受け、2025年1月9日から販売を開始。つまりこの原稿を書いている時点では、新型モデルが発売されたばかり。デリカD:5は現行日本車で超のつくご長寿モデルで、東京モーターショー2005でコンセプトカーを公開後2007年1月に市販モデルの販売を開始して現在に至る。つまり、デリカD:5は2026年1月時点で丸19年となり、20年目に突入。

07年にデビューした時のデザインは今となっては懐かしい

2007年デビューながら、デザインは2019年にダイナミックシールド採用で劇的変化し、さらに2025年の改良でイメージは踏襲しながらも質感が大幅アップ。メカニズムではディーゼルエンジンは燃費性能の向上を果たし、4WDではついに三菱のお家芸である車両運動統合制御システムのS-AWCが採用され（2025年）、自慢のオフロード走破性に磨きがかけられた。設計の古いクルマの泣き所である安全装備も充実している。

つまりデリカD:5は型式こそデビュー時と同じながら、まったく別物へと進化。ただ長く作り続け販売されているのではなく、改良に改良を重ねていることが超ロングセラーモデルとなっている要因だ。

2025年12月の改良によりエクステリアの質感がアップ

デリカの車名はデリバリーカーに由来

デリカはデリバリーカー（Delivery Car）に由来する車名で、その5代目となることからデリカD:5を命名された。今回紹介するのは、デリカシリーズとして3代目、デリカスターワゴンの2代目だ。

初代デリカがデビューしたのは1968年。小型トラックの需要の増加に合わせてトラックモデルから産声を上げた。三菱から同じ年にデビューしたのはニューコルト。翌1969年にトラックをベースとした1BOXが登場。商用車のデリカバンに加えて乗用車デリカコーチを設定し、このデリカコーチが現代のデリカD:5につながる源流だ。しかし、このデリカコーチは初代の1975年には排ガス規制の絡みなどもあり生産終了となりラインナップ落ちし、多くのユーザーを悲しませた。

丸いヘッドライトがカワイイ初代デリカ

1BOXのRVとして地位を築いた

初代デリカは1979年に初のフルモデルチェンジを受け2代目登場となったが、待望の復活を遂げた乗用モデルはデリカスターワゴンと命名され、装いも新たに登場。ポイントは4WDの設定だ。三菱は1978年にジープで培った4WDを搭載したピックアップトラックのL200（フォルテ）を北米で販売開始。初代デリカスターワゴンにはそのパワートレーンが移植され、クロカン（今でいうSUV）のボディを架装したのが初代パジェロ（1982年）ということになる。

三菱の乗用車＋4WDは1982年5月のパジェロ、10月にはデリカスターワゴンに設定と立て続けに登場し、三菱の4WDを大々的にアピール。トヨタタウンエース／ライトエース、日産バネット、マツダボンゴはそれぞれ商用車とそこから派生した乗用1BOXたちも4WDを設定してきたが、デリカスターワゴンはRVタイプの1BOXとして確固たる地位を築いた。特に大径タイヤを履いてハイリフトしたように見える出で立ちは独特だった。

2代目の乗用モデルがデリカスターワゴンと命名された

2代目デリカスターワゴンはデリカにあらず!?

今回紹介する2代目デリカスターワゴン（デリカシリーズでは3代目）は、初代のコンセプトを踏襲しつつ、より洗練されて1986年に登場。

角目4灯が精悍な2代目デリカスターワゴン

最大の変更点はプラットフォームにあり。初代デリカスターワゴンがフレームだったのに対し、2代目ではシャシーとボディが一体化したモノコックを新規で採用。当時も今もハードなオフロード走行をするにはフレームが必須という考えが強い。モノコックよりもフレーム構造のほうがタフで頑丈というイメージが強かったことに起因する。実際にトヨタランクル300＆250、ランクル70、スズキジムニー＆シエラが今でもフレーム構造にこだわっていることからも間違ってはいない。

そのため、マニアックなユーザーから、「モノコック化された2代目はデリカスターワゴンではない」、と酷評されることもあった。

いろいろなアイテムによりRVとしての利便性が向上

モノコック化は4WD性能向上のため

ではなぜ三菱は2代目スターワゴンをモノコック化したのか？ 乗用車的な乗り味、生産効率などといった理由もあるが、4WD性能を含めたオフロード走破性の向上にある。そもそもモノコック化といっても、2代目デリカスターワゴンでは強靭なサイドメンバーを組み込んだビルトインモノコックフレームで剛性を確保していたため、「フレームじゃないからデリカじゃない」というのはナンセンス。

モノコックを採用したことでオフロード走破性も高まった

1BOX＋4WDでオフロードをガンガン走ることができるRVというイメージを築き上げた初代デリカスターワゴンだったが、初代パジェロと同じ4WDを搭載しながらも、パジェロほどの走破性は持っていなかった。その要因はボディの下側のトランスファーの出っ張りなどにより、モーグル路などでは腹打ちすることもあり最悪亀の子状態になってしまう。モノコック化と同時にトランスファーの搭載角度を変えることにより初代よりも最低地上高アップして走破性は格段に向上した。

実際、デリカではないと一部から酷評されていたが、デリカスターワゴンの命であるオフロード走破性の進化が認められ、誰もデリカではないなんて言わなくなった。

デリカスターワゴンはアウトドアがよく似合う

角目4灯の精悍な顔

エクステリアデザインは初代スターワゴンのキープコンセプト。1BOXとしては異例なほどのハイリフトも2WDでデビューして4WDを追加した初代に対し、2代目は最初から4WDありきで設計されていたためとってつけた感がなく自然。

ボディ全体が丸みを帯びているため初代のような無骨さはなく洗練されていたが、各目4灯のヘッドライトによる精悍なフロントマスクにより強さもアピール。1990年のマイチェンで当時注目を集めていたプロジェクターヘッドライト（ロービームのみ）の異形4灯に変更＋ガーニッシュの追加でフロントマスクのイメージは変わった。

グリルガードはデリカスターワゴンには必須アイテム

そして当時のRVの三種の神器のひとつ、グリルガードもデリカの真骨頂で、標準またはアフターパーツに交換して装着していた。グリルガードのないデリカはデリカにあらずといった感じの必須アイテム。フロント＆リアのアンダーガード、サイドガードも精悍さに溢れていた。とにかく当時は”剛の者”といったイメージが強い。

リアにもパイプ製のアンダーガードを装着

ホイールベースはデリカミニよりも短い

ボディサイズは全長4460×全幅1695×全高1975mmというライバルより背が高いのが特徴。標準ルーフとハイルーフが設定されていた。写真を見ただけでは重心が高く安定感がないように見えるが、運転していても不安感はない。

ハイルーフでは多くのガラスエリアを設けた採光性に優れたクリスタルライトルーフも用意されていた。セカンドシートからサードシートのサイドにもガラスエリアとなっていたため、クローズドながら解放感があった。商用バンは両側スライドドアで、乗用モデルは片側（助手席側のみ）スライドドアで差別化されていた。

グリルガードがないとおとなしい感じ

ホイールベースは2240mmというショートだが、当時このクラスでは標準的な長さ。現行三菱車の人気モデル、スーパーハイトワゴン軽のデリカミニのホイールベースが2495mmというのを考えると、どんだけ短いんだ!! と突っ込みたくなるほど。

ディーゼル＋4WDは最強

デリカスターワゴンのエンジンは2476ccの直4SOHCディーゼルターボ（85ps）と1997cc、直4SOHCガソリン（91ps）の2種類。デビュー時のトランスミッションはガソリンは5MTと4AT、ディーゼルターボは5MTのみとなっていたが、1988年にディーゼルに待望の4ATが追加された。ディーゼル＋4AT＋4WDはイージーにオフロード走行ができると新たなユーザーを獲得した。

搭載される4WDはロー／ハイが切り替えられるトランスファーを装備したパートタイム方式。2H（後輪駆動）、4H、4L（大きなトルクが必要な場面で使用）が自在に操ることで走れない路面などなかった。

どんな路面状況でも優れた走破性を持っていた

乗り心地とオフロード性能を両立

シャシー面では2代目デリカスターワゴンのサスペンションはフロントが設置性に優れたダブルウィッシュボーンで、リアが大きな入力にも耐えるタフなリーフリジットという組み合わせ。4WD車のリアは、リーフの位置をアクスルの上に配置。これは4WD性能の向上にも大きく貢献。

ダブルウィッシュボーンを採用したことで乗り心地も大幅に向上し、オフロードをガンガン走れるだけでなく、多人数乗車の1BOXとしての快適性も追求していた。乗り心地とオフロード性能を両立した当時の最強モデルだった。

4WDを初搭載したのは初代だが、大きな進化による万能性により4WDを大衆に周知させたのは間違いなく2代目だ。4WDをマニアだけでなく一般ユーザーにも広めたという点ではレオーネ、初代パジェロもかすむ。

こちらはマイチェン後の後期モデルのフロントマスク。ローのみプロジェクター

上級モデルには回転シートも用意

インテリアは特に凝ったデザインというわけではないがより乗用車的になった。視認性、操作性とも優れたオーソドックスなタイプだが無骨さはない。シフトレバーとトランスファーのレバーが並んでいるのがタダモノではない雰囲気を醸し出している。

特にデザインコンシャスではないが使いやすい操作系もポイント

上級モデルの2列目は独立したキャプテンシートを採用し、回転対座が可能となり、現代のミニバンに通じる機能が与えられていた。

2240mmという現代の軽自動車よりも短いホイールベースながら、快適な室内空間を実現。同じ4WDでオフロードを走れるパジェロとの最大の違いで、このミニバンとSUVのクロスオーバーというコンセプトは現行のデリカD:5にもつけ継がれている。

1BOXとしての快適性も追求して回転対座も用意

スキー場の主役

1980年代後半に大学生だった筆者世代では三菱車と言えばユーミンというイメージが強い。ユーミンの楽曲がミラージュのCMソングに使われていたこともあるが、なんといっても苗場プリンスでの『SURF＆SNOW in naeba』。当時三菱自動車はそのイベントを協賛。1981年3月に第1回が開催され、ウィンターイベントの風物詩で、2026年は第46回目!! 2月9〜23日の間に全8公演が予定されている。97年に筆者は当時付き合っていた彼女と行ったが、その苗場のイベントでも関係者、来場者を含めて2代目デリカスターワゴンとパジェロの多さに驚いた。

加えてセリカGT-FOURが一躍有名になった1987年に上映された映画『私をスキーに連れてって』など日本は空前のスキーブーム。どのスキー場に行ってもデリカスターワゴンは主役だった。クルマを持っていない筆者は夜行バスでスキー場に行っていたが、雪道をガンガン走る姿を見て嫉妬に近い感情を抱いていたのが懐かしい。多人数乗車ができ、いざとなれば車中泊も可能な2代目デリカスターワゴンに憧れた当時の大学生は少なくない。

タフなデリカに憧れた若者は少なくない

三菱の独壇場が続く!?

現行のデリカD:5はライバルがいない孤高の存在と言われているが、デリカスターワゴンでそのジャンルを確立し三菱の専売特許となっている。クルマ界はいいものがあればすぐに他メーカーが追従するのが当たり前ながら、初代デリカスターワゴンが登場した時から考えると50年近くわたりライバルが参入しないのも珍しい。他メーカーはそのマーケットに可能性を感じていないのか、それとも三菱を凌駕するのは難しいと諦めているのか、そのあたりはわからないが、独壇場であることは間違いない。

このジャンルは今後電動化されることがあっても三菱が先導していくことは間違いないだろう。

ミニバン＋SUVは三菱の専売特許で他の追従を許さない

【2代目三菱デリカスターワゴン主要諸元】

全長：4460mm

全幅：1695mm

全高：1975mm

ホイールベース：2240mm

車両重量：1740kg

エンジン：2476cc、直列4気筒SOHCディーゼルターボ

最高出力：85ps/4200rpm

最大トルク：20.0kgm/2000rpm

価格：251万2000円

※1986年1月デビュー時のスペック

【豆知識】

三菱フォルテは三菱の4WDの先駆的モデル。このモデルがあったから初代パジェロ、デリカスターワゴンができたと言っていい貴重なモデル。三菱の1トンクラスのピックアップトラックで、日本名はフォルテで海外ではL200として販売された。初代から数えて6代が存在し、現在のトライトンがその6代目となる。三菱のピックアップトラックの源流がフォルテだ。

トライトンの源流的モデルのフォルテ。北米ではL200という車名で販売

市原信幸

1966年、広島県生まれのかに座。この世代の例にもれず小学生の時に池沢早人師（旧ペンネームは池沢さとし）先生の漫画『サーキットの狼』（『週刊少年ジャンプ』に1975〜1979年連載）に端を発するスーパーカーブームを経験。ブームが去った後もクルマ濃度は薄まるどころか増すばかり。大学入学時に上京し、新卒で三推社（現講談社ビーシー）に入社。以後、30年近く『ベストカー』の編集に携わる。

