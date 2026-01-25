絶景が楽しめる「茨城県の道の駅」ランキング！ 2位「奥久慈だいご」を抑えた1位は？【2025年調査】
茨城県の道の駅は、太平洋の雄大なオーシャンビューや豊かな自然が楽しめる絶景スポットとして人気を集めています。観光やドライブの途中に立ち寄り、その土地ならではの風景を堪能できるのも魅力です。
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女205人を対象に「絶景が楽しめると思う茨城県の道の駅」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
※本調査は全国205人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果】
回答者からは「袋田の滝に近く、迫力ある自然の絶景と四季折々の紅葉や雪景色が堪能できるから」（30代女性／大阪府）、「山間部に位置しており、渓谷や緑豊かな景観を一望できるからです」（20代男性／静岡県）、「渓谷や滝など自然の迫力が感じられ、景色に癒されるから」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「太平洋の絶景を見ることができるから」（40代女性／神奈川県）、「海を見渡せるロケーションで、新鮮な海の幸と絶景が同時に楽しめるからです」（30代女性／東京都）、「太平洋を一望でき、朝日が昇る瞬間が絶景だから」（20代女性／神奈川県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
