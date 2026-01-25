¡ÚÂîµåÁ´ÆüËÜ¡Û3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÁáÅÄ¤Ò¤ÊvsÄ¥ËÜÈþÏÂ¡×¤Î·è¾¡¡¡¹ñÆâ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤ÏºòÇ¯8·î¤Î²£ÉÍ°ÊÍè
¡¡¡þÂîµåÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2026Ç¯1·î25Æü¡¡ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡Âîµå¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÈÌ½÷»Ò¤ÎÉô½à·è¾¡¤ÇÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ÈÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁáÅÄ¤ÏÌÚ¸¶ÈþÍª¡Ê¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²°¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤ò4¡Ý2¤ÇÀ©¤·¡¢Ä¥ËÜÈþ¤È²£°æºéºù¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Î·èÃå¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿ÂçÇ®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÄ¥ËÜÈþ¤¬4¡Ý3¤ÇÃ¥¤¤¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÅÄ¤È¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Ä¥ËÜÈþ¡£3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¤¸·è¾¡¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢²áµî2Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁáÅÄ¤¬¾¡Íø¤·¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡¢ÁáÅÄ¤Î8¾¡2ÇÔ¡£Ä¾¶á¤ÎÂÐÀï¤ÏºòÇ¯11·î¤ÎWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È·è¾¡¤Ç¡¢ÁáÅÄ¤¬4¡½3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤ÎWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ°ÊÍè¡£¤½¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ª¥²¡¼¥à¤ÇÁáÅÄ¤¬°ÊÁ°¤«¤éÄË¤á¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÂç²ñ¥É¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ»½ÑÅª¤Ê½õ¸À¤âÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Á¤¬¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò»Ü¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¥ËÜÈþ¤¬»î¹ç¸å¤ËÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£