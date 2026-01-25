フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。妹からプレゼントされたスウェットを着用した写真を公開しました。

【写真を見る】【 中川安奈 】 「妹がプレゼントしてくれたスウェットでお仕事へ🖤」「私はもっとポーズを勉強せねば！」 マネージャーの撮影センスに感謝





投稿では、ネイビーのスウェットを着た中川さんの姿が様々な角度から撮影されています。胸元にはピンクの花柄が描かれており、デニムのミニボトムと合わせたコーディネートとなっています。







ロケーションは緑の壁とベージュのソファが特徴的な室内や、カフェ風の空間など複数にわたっており、中川さんはピースサインをしたり壁に手をついたりと、多彩なポーズを披露しています。







中川さんは投稿で「妹がプレゼントしてくれたスウェットでお仕事へ」とコメント。撮影してくれたマネージャーについては「きっとマネージャー界で、iPhoneで人を撮るコンテストがあったらno.1にランクインするのではないかってくらい写真がお上手」と絶賛しています。







自身のポーズについては「私はもっとポーズを勉強せねば！笑」と謙遜しつつ、マネージャーへの感謝の気持ちを「いつもとっても頼りにさせていただいています」と伝えていました。







この投稿に、「妹さん服のチョイス良いですね」「スウェットお似合いです」「足めちゃ細いー」「写真もお上手ですが、モデルがいいですもんね！」「素敵なプレゼントですねー とてもお似合いです」などの声が寄せられています。





【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫





3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。





【担当：芸能情報ステーション】