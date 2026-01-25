¡ÚÂîµå¡Û½÷»Ò·è¾¡¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¡¡ÁáÅÄ¤Ò¤ÊvsÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬¡È3Ç¯Ï¢Â³¡É¤ÇÄº¾å·èÀï¡¡Ä¥ËÜ¤Ï¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î»àÆ®¤Ç²£°æºéºù¤ò²¼¤¹
¡þÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯ Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 6ÆüÌÜ(25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à·è¾¡¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê(ÆüËÜÀ¸Ì¿)¤Ï¡¢ÌÚ¸¶ÈþÍªÁª¼ê(¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²°)¤Ë4¡Ý2¤Ç¾¡Íø¡£4Ï¢ÇÆ¤È5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¡¢²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢º£Âç²ñ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ç4Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê(ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×)¤Ï¡¢²£°æºéºù(¥ß¥¥Ï¥¦¥¹)¤Ë¿É¾¡¡£2¥²¡¼¥à¤òÀè¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ç¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç·è¾¡¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÅÄÁª¼ê¤ÈÄ¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤Ç¤ÎÂÐÀï¡£Á°²ó¡¢Á°¡¹²ó¤È¤¤¤º¤ì¤âÁáÅÄÁª¼ê¤¬4¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª2023Ç¯Âç²ñ¤â6²óÀï¤ÇÀï¤¤ÁáÅÄÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÆüËÜ¤Ç¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤ÏÆ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦½÷»Ò½à·è¾¡
ÁáÅÄ¤Ò¤Ê 4¡Ý2 ÌÚ¸¶ÈþÍª
(11¡Ý4¡¢5¡Ý11¡¢11¡Ý5¡¢9¡Ý11¡¢11¡Ý8¡¢11¡Ý8)
(8¡Ý11¡¢14¡Ý16¡¢11¡Ý5¡¢11¡Ý3¡¢6¡Ý11¡¢11¡Ý3¡¢11¡Ý7)