『ジョブチューン』“超一流中華料理人”、餃子の王将をジャッジ 人気メニュー実食→「ずば抜けている」評価
24日放送のTBS系『ジョブチューン』（後6：51）で、「餃子の王将」の従業員イチ押しメニューのジャッジが行われ、「天津炒飯」が絶賛された。
【画像】『ジョブチューン』餃子の王将従業員イチ押しメニューTOP10…合格・不合格の結果一覧
今回、同番組では「超一流中華料理人がジャッジ！ 餃子の王将従業員イチ押しメニューTOP10！」と題した企画を実施。「餃子の王将」が渾身のイチ押しメニューで10品全品合格を目指した。
「天津炒飯」は、炒飯と天津飯が共演した人気メニュー。満場一致合格となった。
中国料理「玉木」の正木シェフは「これはもうパーフェクトじゃないですかね 言うことがなくて」と言及。味、コスパ、香り、食感、色合いの評価軸に触れ「五角形フルで満点の料理ってなかなかない」「ちょっとずば抜けている」と評価した。
【画像】『ジョブチューン』餃子の王将従業員イチ押しメニューTOP10…合格・不合格の結果一覧
今回、同番組では「超一流中華料理人がジャッジ！ 餃子の王将従業員イチ押しメニューTOP10！」と題した企画を実施。「餃子の王将」が渾身のイチ押しメニューで10品全品合格を目指した。
「天津炒飯」は、炒飯と天津飯が共演した人気メニュー。満場一致合格となった。
中国料理「玉木」の正木シェフは「これはもうパーフェクトじゃないですかね 言うことがなくて」と言及。味、コスパ、香り、食感、色合いの評価軸に触れ「五角形フルで満点の料理ってなかなかない」「ちょっとずば抜けている」と評価した。