「井田さんのラフを拝見すると、いつも涙が出るんです」著者の“好き”を詰め込んだ『家が好きな人』の制作秘話【井田千秋×担当編集インタビュー 前編】

「井田さんのラフを拝見すると、いつも涙が出るんです」著者の“好き”を詰め込んだ『家が好きな人』の制作秘話【井田千秋×担当編集インタビュー 前編】