Âà¿¦¶â1300Ëü±ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï·¸å¤Ï¡ÈÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÄÂà¿¦¶â¤ÏÀÇ¶âÌÌ¤ÇËÜÅö¤ËÉÔÍø¡© ¼ê¼è¤ê³Û¤ä¼ÂºÝ¤ÎÉéÃ´¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó

Âà¿¦¶â¤ÎÀÇÀ©Í¥¶ø¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡×¤È¤Ï
Âà¿¦¶â¤ò°ì»þ¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¡¢ÀÇÌ³¾å¤Ï¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Âà¿¦½êÆÀ¤Ë¤Ï¡¢µëÍ¿¤äÇ¯¶â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÀÇÀ©Í¥¶ø¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âà¿¦½êÆÀ¤Î¶â³Û¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¼ýÆþ¶â³Û－Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü³Û¡Ë ¡ß1¡¿2¡×¤È¤¤¤¦·×»»ÊýË¡¤¬¤È¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âà¿¦½êÆÀ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÂ¾¤Î½êÆÀ¤È¹ç»»¤»¤º¤ËÀÇ³Û¤ò·×»»¤¹¤ëÊ¬Î¥²ÝÀÇ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü³Û¤Ï¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¡¢Ä¹¤¯¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¹µ½ü³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£20Ç¯°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö40Ëü±ß¡ß¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡ÊºÇÄã80Ëü±ß¡Ë¡×¡¢20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö800Ëü±ß ¡Ü70Ëü±ß¡ß¡Ê¶ÐÂ³Ç¯¿ô－20Ç¯¡Ë¡×¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â1300Ëü±ß¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Îã¤¨¤Ð¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬30Ç¯¤Î¾ì¹ç¡¢Á°½Ò¤Î·×»»¼°¤è¤ê¡¢Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü³Û¤Ï1500Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Âà¿¦¶â1300Ëü±ß¤Ï¹µ½ü³Û¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢²ÝÀÇÂà¿¦½êÆÀ¶â³Û¤¬¥¼¥í¤È¤Ê¤ê½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âà¿¦¶â¤Ï¡ÖÀÇ¶â¤¬¹â¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬Ä¹¤¤¿Í¤Û¤ÉÀÇÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀÇ³Û¤Ï¸ÄÊÌ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾åµ¤Ï»²¹Í¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤«¤Ï²È·×¼ý»Ù¼¡Âè
¤Ç¤Ï¡¢Âà¿¦¶â1300Ëü±ß¤¬¤¢¤ì¤ÐÏ·¸å¤ÏÇ¯¶â¤À¤±¤ÇËÜÅö¤ËÂ¤ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Î²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ï2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢1¥ö·î¤Î¼Â¼ýÆþ¤ÏÌó25Ëü±ß¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤òÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãµëÉÕ¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¤äÈó¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ù½Ð¤Ï¡¢¼ýÆþ¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ë¤ÏËè·î3Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îº¹³Û¤Ï¡¢ÃùÃß¤Î¼è¤êÊø¤·¤ÇÊä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¼ý»Ù¤¬´°·ë¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢Âà¿¦¶â¤äÃùÃß¤¬À¸³èÈñ¤ÎÊä¤Æ¤ó¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â1300Ëü±ß¤Ï¡ÖÍ¾Íµ»ñ¶â¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
²¾¤ËËè·î¿ôËü±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¿ô½½Ëü±ß¤Î¼è¤êÊø¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬10Ç¯¡¢20Ç¯¤ÈÂ³¤±¤Ð¡¢Âà¿¦¶â1300Ëü±ß¤â·è¤·¤Æ½½Ê¬Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÎð´ü¤Ë¤Ï°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñ¤Ê¤É¤Î»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÛÄê³°¤Î½ÐÈñ¤ËÈ÷¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤ÏÏ·¸åÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê»ñ¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î´ü´Ö¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Âà¿¦¶â1300Ëü±ß¤Ï¡¢Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÇÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÇÀ©ÌÌ¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÉÔÍø¤Ê°·¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï²È·×¼ý»Ù¤¬ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤âÂ¿¤¯¡¢Âà¿¦¶â¤ÏÀ¸³èÈñ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê»ñ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âà¿¦¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È²á¿®¤¹¤ë¤Î¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤Î¶â³Û¤½¤Î¤â¤Î¤Ë°Â¿´´¶¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¼è¤êÊø¤·¤Î¥Úー¥¹¤ò´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò¸«¸í¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
