µþÅÔ¶¥ÇÏ¤Ï1R¤«¤éÈ¯Áö»þ¹ï¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ³«ºÅ
¡¡ËÜÆü1·î25Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè1²óµþÅÔ¶¥ÇÏÂè9Æü¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Î¸òÄÌ¾õ¶·¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢È¯Áö»þ¹ï¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤ÏÂè1¥ì¡¼¥¹¤«¤éÂè9¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Âè1¥ì¡¼¥¹¤ÎÈ¯Áö»þ¹ï¤ÏÅö½éÍ½Äê¤Î9»þ55Ê¬¤«¤é10»þ55Ê¬¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£¤Ê¤ª¡¢Âè10¥ì¡¼¥¹°Ê¹ß¤ÏÍ½Äê¤É¤ª¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢ËÜÆü¤ÎÃæ»³¶¥ÇÏ¤ª¤è¤Ó¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¤ÏÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¤ÎÈ¯Áö»þ¹ïÊÑ¹¹¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
1R 9»þ55Ê¬ ¢ª 10»þ55Ê¬
2R 10»þ25Ê¬ ¢ª 11»þ20Ê¬
3R 10»þ55Ê¬ ¢ª 11»þ45Ê¬
4R 11»þ25Ê¬ ¢ª 12»þ10Ê¬
5R 12»þ15Ê¬ ¢ª 12»þ40Ê¬
6R 12»þ45Ê¬ ¢ª 13»þ05Ê¬
7R 13»þ15Ê¬ ¢ª 13»þ30Ê¬
8R 13»þ45Ê¬ ¢ª 13»þ55Ê¬
9R 14»þ15Ê¬ ¢ª 14»þ20Ê¬
¡¡¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¾¡ÇÏÅêÉ¼·ô¤Ï¡¢Âè1²óÃæ»³¶¥ÇÏÂè9Æü¤ÎÁ´12¥ì¡¼¥¹¡¢Âè1²óµþÅÔ¶¥ÇÏÂè9Æü¤ÎÁ´12¥ì¡¼¥¹¡¢Âè1²ó¾®ÁÒ¶¥ÇÏÂè2Æü¤ÎÁ´12¥ì¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢1·î25Æü¼Â»ÜÊ¬¤ÎWIN5¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£