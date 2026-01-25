新婚の藤井サチ、夫顔出しウエディングショット披露「美男美女」「ドレスバージョンも素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/01/25】モデルの藤井サチが2026年1月24日、自身のInstagramを更新。夫とのウエディングショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の28歳上智卒モデル「ドレスバージョンも素敵」一般人夫顔出しウエディングショット
藤井は「結婚式のつづき」と綴り、2025年12月21日に投稿していた和装でのウエディングショットに続き、結婚式でのショットを公開。華やかな全面レースが美しい純白のドレスを身にまとった姿を複数枚公開しており「憧れだった和装のあとは、ドレスも着ました」とつづり「このドレスのためにピラティスにたくさん通いました」とも添えている。
また、白いタキシードを身に着けた夫との2ショットでのウエディングフォトも公開しており、自身はじめての写真集兼スタイルブック「雨のち、サチ。」（1月28日発売／光文社）では結婚式の「1日密着」も特集されていることも記している。
この投稿に、ファンからは「美男美女」「絵画から出てきたみたい」「旦那さまめちゃくちゃかっこいい」「ドレスが本当にお似合い」「素敵すぎる御夫婦」「理想のウエディング」「幸せのお裾分けありがとう」「ドレスバージョンも素敵」といった声が寄せられている。
藤井は、2025年7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
◆藤井サチ、ウエディングドレスで夫と2ショット公開
◆藤井サチの投稿に反響
