¡Ö¡Ø°å¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±³¡×SHINee¡¦¥¡¼¤é¤È¿Æ¸ò¤Î¡ÈÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡ÉÉ×¡¢È¿ÏÀ
Ê£¿ô¤Î·ÝÇ½¿Í¤ËÌµÌÈµö¤Ç°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡ÉA»á¤ÎÉ×¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢µÄÏÀ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µî¤ë1·î24Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿SBS¡Ø¤½¤ì¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤Ë°ãË¡¤Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡ÉÌäÂê¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤¬µ¿ÏÇ¤Î·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Ëº¨¤ßÀá¤«
¤³¤ÎÆü¡¢A»á¤ÎÉ×¤ÏÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼«Âð¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È¡Ö·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ö¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤ÈÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄóµ¯¤µ¤ì¤¿µ¿ÏÇ¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÇ§¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ü¥à¡ÊSHINee¡¦¥¡¼¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ë¤·¤Æ¤â°å¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¡©¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±³¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤¬Èà¤é¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÀ¯¼£°ì²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÉÂ±¡¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÊ¤Î°ãË¡°åÎÅ¹Ô°Ù¤Îµ¿ÏÇ¤½¤Î¤â¤Î¤¬À®Î©¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¡ÖºÊ¤Ïº¸Íø¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢CRPS¡ÊÊ£¹çÀ¶É½êáÖÄË¾É¸õ·²¡Ë»ý¤Á¤Ç¡¢º¸¼ê¤¬¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¼ê¤ÇÃí¼Í¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¡ÈÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÊª¤Î¡ÈÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¤ÏÊÌÅÓ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
A»á¤ÎÉ×¤Ï¡¢ºÊ¤Î·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¡ÖºÊ¤¬Ãæ¹ñ¡¦Æâ¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÊñÆ¬»Ô¤Ç1ÈÖÂç¤¤ÊÉÂ±¡¤Î´Ú¹ñÀ°·Á¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°å²ÊÂç³Ø¤Ç3¡Á4Ç¯ÊÙ¶¯¤·¡¢´Ú¹ñÀ°·Á¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆÃ¿Ç¶µ¼ø¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢´Ú¹ñ¤Ç°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ËÅÀÅ©¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¿1ÅÙ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¡Ö²È¤Ë¥Ê¥ì¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬1ÅÙ¤À¤±Íè¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¤ÎÁ°¤Ë¾¯¤·Áé¤»¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1ÅÙ¸Â¤ê¤Î¹¥°Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑÅªÍø±×¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿ÎÌ¤ÎÌôÉÊÊÝÍµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²·Çä¤Î¼è°ú¤ò¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ÊÎ®ÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏA»áÂ¦¤Î¼çÄ¥¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ð¶·¤â¤È¤â¤Ë°·¤ï¤ì¤¿¡£A»á¤¬²áµî¤ËÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê¤ÎÂåÉ½¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈîËþ³°Íè¤ÎÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿À°·Á³°²Ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í´µ¼Ô¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë³°Éô¼¼Ä¹¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
A»á¤¬¡ÖÂåÉ½¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤â¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Î¸ø¼°¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬½Ð¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢A»á¤¬Â´¶È¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿Æâ¥â¥ó¥´¥ëÃÏ°è¤Î°å²ÊÂç³ØÂ¦¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢³ØÎò¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ¿ÏÇ¤â´ÊÃ±¤Ë¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ÏÌµÌÈµö°å»Õ¤«¤é°ãË¡¤Ë°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°å»ÕÌÈµö¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë±ÉÍÜÍ¢±Õ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ãË¡¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢µÄÏÀ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SHINee¤Î¥¡¼¤â¡¢A»á¤È¤ÎÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢°å»ÕÌÈµö¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°å»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¤Èº®Íð¤ÈÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¡¢½Ð±éÃæ¤À¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈÖÁÈ¤«¤é¹ßÈÄ¤·¤¿¡£