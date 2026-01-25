第1回【ボストンバッグに分厚い札束が…50年前の菊花賞で「馬券5000万円分を現金購入」した謎の男 競馬関係者が「素人」と推理した根拠とは】を読む

【写真】奇跡の52歳 祖父は厩務員、競馬といえば思い出す「美魔女タレント」

競馬場にはドラマがある

ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS）のヒットで再び高まっている競馬人気。競馬場とはそもそも、驚きの出来事が実際に起きやすい場所でもある。1976年の秋に開催された「第37回菊花賞」（京都競馬場）をめぐっても、少し奇妙な出来事が報じられていた。舞台は福岡の小倉競馬場。そこにふらりと現れた謎の男性が、持参した現金5000万円で馬券5万枚を購入したのだ。

マトモな金だったのか？

折しも当時は、かの有名な東京・府中の3億円事件が公訴時効を迎えた1年後。そこで「週刊新潮」は現地で詳細を追ったが、街を飛び交う流言飛語は2時間ドラマを思わせるような内容ばかり――。見事に“迷宮入り”したこの一件について、第2回は繁華街の“名探偵”たちによる大胆な推理をお伝えする。

（全2回の第2回：以下、「週刊新潮」1977年1月20日号「『馬券五千万円買ったのは誰』夜の『北九州』が噂するホシ」を再編集しました、文中の年齢、肩書き等は掲載当時のものです）

＊＊＊

「3億円事件？ 考えすぎだよ」

（この記事は第2回です）

5000万円の男は何者だったのだろうか。小倉競馬場の場長、市谷重治さんは「さっぱりわからない」という。

「お客さんの人権、プライバシーを尊重しなければなりませんからねえ。住所・氏名をムリして聞くわけにもいきません。年格好は40年配で、中肉、身長が160センチちょっと。丸顔に眼鏡。ハンチング。グリーンの革ジャンパーにラクダ色のズボン姿。ボストンバッグの色は白……。言葉はまったくの標準語で丁寧。小倉競馬場は初めてといった感じではあったけれど、落ち着いた方で、自営業というふう……」

暴力団員などには見えなかったが、会社員にも見えなかったという。犯罪のにおいも感じなかったため、警察に連絡をしなかったが、数日後に別件で会った小倉南署の次長には伝えた。その次長の話。

「5000万円の札束の帯封が、ちゃんとした銀行のもので、ご本人もこれといって不審な様子がなかったというし、大金の盗難などの情報もなかったから、ことさらに調べはしなかった。3億円事件？ 考えすぎだよ」

夜の街の“名探偵”たち

地元の人は北九州市をギャンブルの町ともいう。500万円当てた、1000万円もうけたといった話は、真偽のほどはともかく「ザラにある」そうだ。では、5000万円の男について、地元情報通の話を列挙してみよう。

「その男の話は、男が来たという当日に耳にした。馬主じゃないよ。馬が予想通り来ないということは、馬主こそ身にしみてわかってるからね。大阪の人間じゃないかという噂だ。恐らく、1億円ないと借金が払えないという人で、手元に5000万円だけあるという人が、イチかバチかでやったんじゃないかな。バカげた話ではあるが……」(九州馬主協会常務理事・小野宗明さん)

「あまり競馬を知らない相場師か、バクチ打ちじゃないですかな。金も、正当な手段で得たものとはとても思えない。これには絶対、犯罪が絡んでいると思う」(同・永田賢介さん)

「今日は大口で買った男がいたという話、その日に飲みにきた競馬場の職員から聞きましたよ。なにかドロ靴はいて、34、5歳で、風采のあまりパッとしない人だったそうですよ。大口というから、せいぜい4、500万円かと思ったら、5000万円だっていうから、バカなヤツがいるもんだと思いましたよ。まず、汗流して稼いだ金じゃないね。土地成金か何かだろう」(小倉の飲屋街にあるすし屋の店長)

成金？ 病院の先生？

スポーツ記者は、声をひそめて“成金説”を語る。

「4年くらい前だと“海苔成金”。ある県下の海苔養殖業者がギャンブルに400万、500万円とつぎ込んでいた。2年ばかり前なら“新幹線成金”。新幹線の土地売却で金を握った連中だ。実際、昭和50年の夏、芦屋競艇場の重賞レースで2000万円、本命に賭けた人があった。レースはフライングがあって無効となり金が戻されたわけだ。その人は“新幹線成金”と噂された。実は、今回の5000万円の男、そのときの人と同一人物ではないかと疑ってるんだけどねえ。2年前の人は福岡の人で、40代半ばということだったが……」

スナックのマスターは“某市の病院の先生”という噂を聞いている。

「この不況のさなか、5000万円も使えるほど羽振りのいいのは、病院の経営者ぐらいしか考えられない。ここ数年、ある市の郊外には新興住宅団地がいくつもできて、そこの個人病院はもうかりすぎて税金対策が大変だそうだ。そういうところの先生が、ええい、めんどくさいっていうんで、パッと使ったんじゃないかな。革ジャンにハンチングなんて、変装にちがいない……」

銀行だけは知っている？

あれこれ噂の行き交ううちに、北九州の夜も更けて行くが、銀行こそは“ご本人を知っているはずだ”という噂もある。ギャンブル好きで金融機関に勤めているという人の話。

「5000万円の現金の帯封は、A銀行本店のものだったそうだ。したがって、本店はその人物を当然、知っていなければならない。仮に、革ジャンにハンチングの男が使いの者にすぎなくても、金主については知っている」

この人はさらに、競馬場は銀行と警察に問い合わせたのではないかとも推測する。銀行が「当行のお客さんですから、大丈夫。どうぞご内聞に」としたところで、競馬場と警察が納得し、八百長レースの心配もなさそうだと判断したという見立てだ。

で、どういう人物なのか？ ……となると、この金融マンも返答につまる。「3億円事件」とは無関係かもしれないが、果してマトモな金だったのだろうか。

＊＊＊

「玄人の買い方ではないことが歴然」――第1回【ボストンバッグに分厚い札束が…50年前の菊花賞で「馬券5000万円分を現金購入」した謎の男 競馬関係者が「素人」と推理した根拠とは】では、出来事の経緯と競馬関係者たちの推理を伝えている。

デイリー新潮編集部