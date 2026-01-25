【2026年最新版】コンビニ「いちごサンド」食べ比べ！ファミマ・セブン・ローソンで満足度が高いのは？

2026年も、コンビニ各社で「いちごサンド」が登場しています。

今回は、コンビニ大手3社（ファミリーマート・セブン-イレブン・ローソン）の「いちごサンド」を食べ比べ。総重量やいちごの大きさなど、2025年に発売された「いちごサンド」とも比較しながら検証しています。

2026年も総重量・いちごの大きさはローソンが一歩リード

外包の重さも含め、総重量を測定。最も重いのがローソンで130g、次いでファミリーマート122g、セブン-イレブン119g。

筆者がこれまで比較した2024年と2025年に引き続き、最も重量があったのはローソンという結果に。

続いて、いちごの大きさ（縦の長さ）を測ってみました。

いちごの大きさは、ファミリーマートが約3.0cm。

セブン-イレブンは約2.5cm。

ローソンは約3.2cmあります。

個体差があるとはいえ、2024年と2025年に引き続き、今年も重量だけでなく、いちごの大きさもローソンが一歩リードしていますね。

ファミリーマート「いちご&ホイップサンド」498円（税込）実食レポ

"ファミマの白をまとったいちご狩り"のフェアとともに登場した、ファミリーマートの「いちご＆ホイップサンド」。

いちごとホイップクリームをシンプルに味わえるサンドイッチです。

1包装あたり269kcal・たんぱく質4.5g・脂質16.1g・炭水化物27.4g・塩分相当量0.5ｇです。

半分にカットされたいちごが3個、4分の1にカットされたいちごが1個入っており、いちごの配置は昨年と変わりません。甘酸っぱいいちごが楽しめ、ホイップクリームはやや控えめで口あたりは軽やか。パン生地は、ほか2社と比べると少し厚みがあるように感じられました。

いちごの大きさは、ややばらつきがあるようです。

ネット上の口コミでは「やさしいホイップクリームの甘みが良い」や「断面だけではなく、奥にもいちごが入っているのが嬉しい」といった声が出ています。

セブン-イレブン「いちごサンド」507円（税込）実食レポ

カスタードクリームとマスカルポーネ入りクリームの2種類を使用したいちごサンドで、昨年販売されていたいちごサンドからの変更点はありません。

1包装あたり245kcal・たんぱく質5.2g・脂質11.3g・炭水化物31.3g・塩分相当量0.51gです。

半分にカットされたいちごが3個、4分の1にカットされたいちごが1個入っており、見た目の印象は昨年と同じです。クリームはややもったりとした口当たりで、甘酸っぱいいちごとよく合います。カスタードクリームが入っている分、ほどよい甘みが感じられる仕上がりですね。

他のコンビニと比べるといちごはやや小ぶりですが、その分クリームとのバランスを意識した、すっきりとした断面に感じられます。

ネット上では「いちごは小さいけれど、奥にもいちごがあって良かった」や「値段が高すぎる気がする」といった声が出ています。

ローソン「苺＆ホイップサンド」473円（税込）実食レポ

3.5個分のいちごに、北海道産生クリームを使用したホイップとカスタードを合わせたいちごサンドです。昨年は、いちご専門店「ICHIBIKO」監修の商品でしたが、今回は監修品ではありません。

1包装あたり231kcal・たんぱく質5.3g・脂質9.3g・炭水化物32.2g・塩分相当量0.48ｇです。

半分にカットされたいちごが3個入っているのが確認できました。

「奥にはいちごが入っていないのかな？」と思い、クリームを少しどけてみたところ、しっかりと4分の1にカットされたいちごが入っていました。

いちごがとても大きく、甘酸っぱさとジューシーさが口いっぱいに広がります。食べ応えがあり、満足度の高いいちごサンドです。

ネット上では「いちごが大きくて嬉しい」や「ローソンのいちごサンドが一番好き」といった意見が出ています。

【結論】ローソン「苺＆ホイップサンド」はコスパもボリュームも◎

今年も登場した、コンビニ各社の「いちごサンド」。

ファミリーマートの「いちご＆ホイップ」は、軽やかなホイップクリームとパンの存在感が印象的。一方、セブン‐イレブンの「いちごサンド」は、いちごがやや小ぶりで、ボリューム面では少し物足りなさを感じました。

そして、3社の中で最も価格が抑えられていながら、大きないちごが入っているローソンの「苺＆ホイップサンド」は、コスパ・満足度ともに非常に優秀な一品です。

みなさんもぜひ、お気に入りのコンビニいちごサンドを味わってみてくださいね。

筆者：グルメライター 相場 一花

飲食チェーン店のメニューを年間100食以上食べ比べる、飲食チェーン店お持ち帰りマニア。コンビニや話題のグルメショップにも足を運んでいます。