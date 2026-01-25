1975年以来初…ジャズのユスフ・ヌルキッチが球団史上2人目の2戦連続トリプルダブル

今シーズンからユタ・ジャズでプレーするユスフ・ヌルキッチは、昨シーズンまでのキャリア11シーズンでトリプルダブルを記録したのはわずか1回だった。

ところが、211センチ131キロの重量級ビッグマンは、今シーズン序盤からジャズで先発入りし、なんと2試合連続でトリプルダブルを達成してみせた。

1月21日（現地時間20日、日付は以下同）のミネソタ・ティンバーウルブズ戦で、16得点18リバウンド10アシストに1スティール1ブロック。続く23日のサンアントニオ・スパーズ戦でも、17得点11リバウンド14アシストに1スティール1ブロックをマーク。

1試合14アシストはキャリアハイ。今シーズンはここまで35試合（うち先発は30試合）の出場で、平均11.1得点10.2リバウンド4.8アシスト1.3スティールにフィールドゴール成功率50.3パーセントを記録。平均アシスト数まで自己最多をたたき出している。

平均6.7アシストを誇るキヤンテ・ジョージ、同6.6アシストを残すアイザイア・コリアーが在籍するチームで、31歳のビッグマンは中継役をこなし、プレーメーキング面でも貢献している。

ジャズの選手で、1シーズンに複数回のトリプルダブルを達成したのは2005－06シーズンのアンドレイ・キリレンコ以来初。2戦連続でトリプルダブルをマークしたことで、1975年のピート・マラビッチ以来、球団史上2人目の快記録に。

なお、リーグ全体で見ても、2000年以降に2試合連続でトリプルダブルを記録したセンターはわずか5人目。ヌルキッチは、ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、ドマンタス・サボニス（サクラメント・キングス）、アルペレン・シェングン（ヒューストン・ロケッツ）、デマーカス・カズンズ（元キングスほか）に次ぐエリートクラブ入りとなった。



Jusuf Nurkić's last two games:

16 PTS | 10 AST | 18 REB

17 PTS | 14 AST | 11 REB

He's just the second Jazz player to total back-to-back triple-doubles, joining Pete Maravich! pic.twitter.com/WSyRtUk0EL

- NBA.com/Stats (@nbastats) January 23, 2026

【動画】スパーズ戦でトリプルダブルを達成したヌルキッチ





