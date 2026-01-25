「非常に心が揺れる決断」FC東京の23歳MFが初の欧州挑戦。ファンへ想い伝える「活躍している姿を届けられるように頑張ります」
FC東京は１月24日、安斎颯馬がペナフィエウ（ポルトガル２部）に期限付き移籍すると発表した。レンタル期間は2026年６月30日までとなる。
FC東京のスクールやU-15深川にも所属した安斎は、青森山田高を卒業後、早稲田大に進学。在学中の23シーズンから特別指定選手としてFC東京でプレー。昨季はリーグ戦で30試合に出場し、２ゴールを記録した。
自身初の海外挑戦となる23歳MFは、クラブの公式サイトを通じて、次のようにメッセージを発信した。
「このたび海外移籍をすることになりました。非常に心が揺れる決断でしたが、色々な状況を踏まえて海外に挑戦することを決めました。
13歳の頃に憧れたピッチ、一度は別の道を歩みましたが、もう一度青赤のユニホームに袖を通して戦えたことは、自分にとって本当に幸せな時間でした。３年前初めてピッチに立った瞬間から、自分の持っているすべてをチームのために注いできました。特に昨シーズンは難しい時間が続きましたが、それでも自分の持てるすべてをチームのために尽くしました。それは自分の誇りです」
そして「どんな時も支え、応援してくださったファン・サポーターのみなさん、いつも温かい声援をありがとうございます」と感謝を伝える。「簡単な道ではありませんが、活躍している姿を届けられるように頑張ります」と結んだ。
新天地での奮闘に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
