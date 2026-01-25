ºòµ¨¤È¿¿µÕ¡Ä¤¢¤ë¤¾½éÍ¥¾¡¡ªÆüËÜ¿Í£¸Áª¼êºßÀÒ¤Î²¤½£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÈËÜÊª¡É¤À¡£º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÃ«¸ý¾´¸ç¤¬ð÷¤¯¡Ö¤ß¤ó¤Ê»Ö¤¬¹â¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¿Í£¸Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊSTVV¡Ë¤ÎÀª¤¤¤ÏËÜÊª¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ£±·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°Âè22Àá¤Ç¡¢£²°Ì¤ÎSTVV¤Ï13°Ì¤Î¥é¡¦¥ë¥Ó¥¨¡¼¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£±¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢£´Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢59Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢Ä¾¸å¤Î63Ê¬¤ËFK¤«¤éÃ«¸ý¾´¸ç¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë89Ê¬¡¢¸åÆ£·¼²ð¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿¿·ÀïÎÏ¥¦¥Þ¥ë¡¦¥Ç¥£¥¦¥Õ¤¬¡¢º£Åß¤Ë²ÃÆþ¸å¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿Ã«¸ý¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¼«¿È¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â´Þ¤á¤Æ´¶³Ð¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¡ÊÅÀ¤ò¡Ë¼è¤ì¤¿¤é¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤·¡¢¶î¤±°ú¤¤ÇÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¼è¤ì¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÎÉ¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤«£±Éô¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß¡¢¼ó°Ì¤Î¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡á¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤È¾¡ÅÀ£±º¹¤Î£²°Ì¤À¡£º£µ¨¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë34ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¤Ï¡ÖÎÉ¤¤Î®¤ì¤À¤È»×¤¦¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£±¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê»Ö¹â¤¯Àï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Ê¤¬¤é£±Àï£±Àï½¸Ãæ¤·¤ÆÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢30»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤Î£¶°Ì¤Þ¤Ç¤¬½Ð¾ì·÷Æâ¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£±¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¿Ê¤ß¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£Ã«¸ý¤é¥µ¥à¥é¥¤Àï»Î¤Ë·ü¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈!taniguchi's first goal of the season★Goto's superb assist for dramatic comeback victory
