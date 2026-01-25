¡ÚMLB¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢°úÂàÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¸½¾õÊó¹ð¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È·ÀÌóÇË´þ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¸å¤ËºÆ½ÐÈ¯¤Î²ÄÇ½À»Ä¤¹
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÊÆ»æ¤Î°úÂàÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö°úÂà¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°¦¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë²»À¼¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸½¾õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ºâÀ¯¤¬¸·¤·¤¤¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸ÀµÚ
ÃÏ¸µ»æ¡Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥È¥ê¥Ó¥åー¥ó¡Ù¤ÏÆ±Æü¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î3Ç¯Áí³Û4300Ëü¥É¥ë¤Î»Ä¤ê·ÀÌó¤òÊü´þ¤·¡¢°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¸½¾õ¤òÊó¹ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î°úÂà¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÏºòÇ¯¤«¤é·ÀÌóÇË´þ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬°úÂà¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î°Õ¸þ¤Ï¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢Áª¼ê²ñ¡¢ÂåÍý¿Í¤ÈÏÃ¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤ä¤êÈ´¤¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë»î¹ç¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¨¤Ð¤Þ¤¿°ì¤«¤é¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ú¥È¥³¥Ñー¥¯¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¾¯¤·¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²»À¼¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç¤â¸ì¤ê¡¢ºâÀ¯Åª¤Ë¸·¤·¤¤¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·èÃÇ¤¬Á°Îã¤òºî¤ê¡¢¸åÈ¯¤ÎÁª¼ê¤Ë°±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â·üÇ°¡£²¾¤Ë°úÂà¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤¿¡£
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ïºòµ¨¡¢±¦Éª±ê¾É¤Î¤¿¤á³«ËëÁ°¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£7·î¤ËÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢10·î¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢º£µ¨Á´µÙÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£