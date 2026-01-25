◇卓球全日本選手権シングルス最終日（2026年1月25日 東京体育館）

卓球の全日本選手権が25日に行われ、一般女子の部準決勝で早田ひな（日本生命）は4―2で木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）を下し、史上4人目となる4連覇に王手をかけた。

第1ゲームを11―4で先取。第2ゲームは5―11で取られたが、第3ゲームは11―5で奪い返す。一進一退の攻防が続いた中、最後は第6ゲームを11―8。3年前の決勝でも苦戦した木原を退けた。

24年のパリ五輪で左腕を負傷。その痛みを抱えたまま臨んだ前回大会の優勝は「奇跡」と振り返る。現在は患部の状態も回復し、満足に練習も積めるようになった。「今まではうまさで勝っていたけど、今年はより攻撃力を交ぜて試合をしたい」。同学年の平野美宇（木下グループ）や伊藤美誠（スターツ）が16強で敗退する中、今なおトップを走る。

この勝利で全日本のシングルス通算51勝目。通算50勝で並んでいた伊藤を上回った。保原キヨ、星野美香（5連覇）、小山ちれ（6連覇）以来となる史上4人目の4連覇へあと1勝とした。