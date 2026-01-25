女優の橋本環奈（26）が、24日放送のABEMA『STAR CHIP GOLF season2』で見せた豪快な爆笑シーンが話題だ。きっかけは、ペアを組む平成ノブシコブシ・吉村崇（45）による渾身のボケだった。

【映像】ミニスカなのに！芝生に崩れ落ちる一部始終

1番ホールのティーショット。三浦翔平のナイスショットに続き、打順が回ってきた吉村。意気揚々とティーグラウンドに立ったが、手にしたのは通常のクラブではなく、ヘッドが異常に小さい“極小ドライバー”だった。しかし、三浦や吉田沙保里らはわざとらしく無視し、後方で談笑を継続。橋本も気づかずにいると、たまらず吉村が「ちっちゃ！！」と自ら叫ぶリアクションを取ることとなった。

「誰も突っ込まないなと思ったんだけどさ！」と嘆く吉村に、ようやく異変に気づいた橋本は「え？何これ？」と凝視。吉村が「これ、“育てている最中のドライバー”っていう設定なんだけど…」と明かすと、橋本は手を叩いて大爆笑。膝から崩れ落ちるように地面にしゃがみ込み、笑い転げた。

吉村は「結構待ったのよ。恥ずかしいんだけど」「隙間隙間で入れてこうと思ったら誰も見てないんだもん」と顔を赤らめて釈明。橋本は涙目になりながら「マジで誰も見てなかったですね」と追い打ちをかけ、現場は爆笑の渦に包まれた。

おもちゃのようなクラブで仕込んだ小ネタは不発に終わったが、吉村の本番はここから。気を取り直して正規のドライバーを握ると、「買ったんだから」とぼやきつつ放った一打は、美しい放物線を描いてフェアウェイへ。橋本も「ナイスショー！」と声を上げ、笑いとナイスショットの緩急で番組を盛り上げた。

橋本の飾らない笑顔と、吉村の体を張ったボケが化学反応を起こした名シーン。その後も二人は息の合った（？）コンビネーションを見せ、チップ争奪戦を熱く展開した。