¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç°ì»þÃæÃÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡ÄMC¤Î¥¥Þ¥°¥ì¥ó¡¦¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤¬¸«»ö¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¡Ö¤³¤ì¤¾¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¡¡¡ØROYAL HARMONY#2 ¡ÁWinter Song Special¡Á¡Ù
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØROYAL HARMONY#2 ¡ÁWinter Song Special¡Á¡Ù¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
º¸¤«¤éAir.¡¢ALLIE¡¢¾¾±º¹ÒÂç¡¢mike¡¢ÎëÌÚ¤ê¤å¤¦¤¸
¡û¡ØROYAL HARMONY¡Ù½é²óÇÛ¿®¤Ë¤ÏMay J.¤¬ÅÐ¾ì
¡ØROYAL HARMONY¡Ù¤Ï¡¢²Î¤ä³Ú´ï±éÁÕ¤Ê¤É²»³ÚÎÎ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¤è¤êÂ¿¤¯ÁÏ½Ð¤·¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Å¤¯¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡£2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢May J.¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿½é²óÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØROYAL HARMONY#2 ¡ÁWinter Song Special¡Á¡Ù¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö17LIVE¡×¥¢¥×¥êÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿·×7Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ì¥¤Í¦µ±(¥¥Þ¥°¥ì¥ó)¤È¾¾±º¹ÒÂç¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖWinter¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡û¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÁÕ¼Ô¤ä¡È²Î¤¦ÇÀ²È¡É¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ïmie¡£SEKAI NO OWARI¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤ò¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¡£²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÌÀ¤ë¤¤¶Ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÁª¶ÊÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò·È¤¨¤¿¤µ¤¯¤éviolin¡£¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÈà½÷¤Ï¡¢°ÒÉ÷Æ²¡¹¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¥Ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¤Î¡ÖThe Four Seasons ¡ÈWinter¡É¡×¤ò¥í¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç±éÁÕ¤·¡¢²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤ÏÄ¹Ìî¤ÇÇÀ²È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡È²Î¤¦ÇÀ²È¡É¤³¤ÈAir.¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ö¥Ò¥«¥ê¥Î¥¦¥¿¡×¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¾§¡£ËÜ¶Ê¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ÓÇÈ¤ËÂÉ¤òÃ¥¤ï¤ì¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ï·è¤·¤ÆÅ®¤ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤òµó¤²¤¿¡£
¡û¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç°ì»þÃæÃÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â
¿¼Ìë11»þ¤«¤éÄ«¤Þ¤Ç¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤«¤é¡È¿¿ÌëÃæ¤Î²ÎÉ±¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄRumi¤Ï¡¢ÃæÅçÈþ²Å¤Î¡ÖORION¡×¤òÈäÏª¡£ËÜÍè¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Î³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢¡ÖÊì¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ã¤Ý¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¾¯¤·³Ú¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ALLIE¤Ï¡¢fumika¤Î¡ÖÅßÊª¸ì¡×¤È·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¡ÖÇò¤¤Îø¿ÍÃ£¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Ç2¶Ê¤¬Æ±»þ¤ËÎ®¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢°ì»þÃæÃÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡×¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é³Ú¶Ê¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ALLIE¤Ï¥ê¥È¥é¥¤¸å¤â¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡û¾¾±º¹ÒÂç¤¬ÉáÃÊ²Î¤¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤Ï?
Â³¤¤¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÎëÌÚ¤ê¤å¤¦¤¸¡£S.Dragon-Er¤Î¡ÖYou¡×¤È¼«¿È¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡ÖÇò¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¡ÖÇò¡×¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¥é¥¤¥Ð¡¼Ãç´Ö¤Ç¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¡ØÇò¡Ù¤Ï¡¢µî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ïmike¡£AI¤Î¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ö´ê¤¤¡×¡ÖRainbow snow¡×¤Î·×3¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¡£Áª¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ú¶Ê¤ò2¶Ê²Î¤¦¤³¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åß¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ø¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ù¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾±º¹ÒÂç¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖMelting White¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²Î¾§¸å¡¢¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤«¤é¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤ÏÄêµÁ¤¬Æñ¤·¤¤¡£1·î¡¢2·î¤ÏÆÃ¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦Åß¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÇ®¾§¤¹¤ë¤È²Æ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÀÚ¤Ê¤µ¤òÆþ¤ì¤ë´¶³Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾¾±º¤¬ÉáÃÊ²Î¤¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢BUMP OF CHICKEN¤Î¡Ö¥¹¥Î¡¼¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤ä·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¡ÖÇò¤¤Îø¿ÍÃ£¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡û¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¾¾±º¹ÒÂç¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü
¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤ÏALLIE¤Èmike¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¡¢¾¾±º¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¡£ÃæÅçÈþ²Å¤Î¡ÖÀã¤Î²Ú¡×¤ò3¿Í¤ÇÇ®¾§¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶¾ð¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£²Î¾§¸å¡¢¾¾±º¤Ï¡Ömike¤µ¤ó¤ÏÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ALLIE¤µ¤ó¤Ï½À¤é¤«¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤â¤Ä¤¤¥ê¥Ï¤È¤Ï°ã¤¦¥á¥í¥Ç¥£¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏAir.¤ÈÎëÌÚ¤ê¤å¤¦¤¸¤âºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢5¿Í¤ÇµÇ°»£±Æ¡£»ëÄ°¼Ô¤ä¤Û¤«¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ØROYAL HARMONY#2 ¡ÁWinter Song Special¡Á¡Ù¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
