試着室から「きゃーーッ！！」行列を無視して居座る客を一瞬で追い出した、“黒い刺客”の正体とは

皆さんは買い物中、順番を守らない人や周囲への配慮に欠ける行動に、モヤっとした経験はありませんか。注意したくてもなかなかしづらいものですよね。今回は、筆者がショッピングモールで遭遇した“試着室トラブル”が、思わぬ形で解決したエピソードをお届けします。

休日のショッピングモールで

ある休日、私は久しぶりにショッピングモールへ出かけました。

目当ての服を見つけ、試着しようと試着室の前に行くと、そこにはすでに数人の列が。試着室は2つしかなく、少し待つ必要がありました。

なかなか空かない試着室

しばらく待っても、試着室のカーテンは開く気配がありません。中からは笑い声や会話が聞こえ、どうやら数人の女性グループが、試着室内で話し込んでしまっている様子でした。列はどんどん伸び、後ろではため息をつく人も出始めます。

店員さんもお手上げ状態だったのに……

店員さんが「お声がけ失礼します。試着がお済みでしたら……」と丁寧に促していましたが、「はーい」と軽い返事が聞こえるだけで、状況はなかなか変わりません。つい話し込みすぎて、周囲の状況が見えなくなってしまっているようでした。