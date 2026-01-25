【前編】『となりのトトロ』の歌手・井上あずみさん（60）脳出血を乗り越え、固くなった夫妻の絆から続く

東京都心で猛暑日となった2025年8月6日の夕刻、ライブハウス・六本木バードランドには50人以上の観客が詰めかけていた。

歌手の松原凜子さん（33）と同じく歌手で教え子の今尾侑夕さん（21）の師弟ユニット「りんことゆうゆ」第2回コンサートである。

ポップス、オペラ、ミュージカルと多彩な楽曲で大いに盛り上がったステージは、最終曲が終わっても観客の拍手が鳴りやまない。

再び登壇した侑夕さんが「アンコールありがとうございます！」と言って客席奥に目配せした。

すると男性スタッフの介助で、車いすの女性がステージ上へ。

「私の母です！」

侑夕さんに紹介されたその女性は、歌手の井上あずみさん（60）。

1983年歌手デビュー。宮𥔎駿監督のアニメーション映画『天空の城ラピュタ』（1986年）のエンディングテーマ『君をのせて』の歌唱に抜擢され、注目される。

続く1988年の『となりのトトロ』と、同名映画のオープニングテーマ『さんぽ』のスーパーヒットで、広く日本中に認知された。

「今日はご来場、本当にありがとうございます。最後に『となりのトトロ』を、みなさんでご一緒に歌いましょう！」

左手を若緑のロングトップスの膝上に置いた彼女は、マイクを握った右手と上体を揺らしながら、あのメロディを高らかに響かせる。

侑夕さん、松原さんと観客が、うるわしいリードに声を重ねた。

これらの名曲は特に平成以降に全国の幼稚園や学校で歌われてきた。“すべての少年少女があずみさんの歌を聴いて育った”といっても、過言ではないだろう。

あずみさんは「海外のファンは、さらに熱狂的です」とこう話す。

「2015年のパリジャパンエキスポでは3千人以上を前に登壇しました。私が歌い始めると、客席の後方からファンがドーッと押し寄せて『トトロ』を大合唱してくれたんです。私の“人生最高の瞬間”でした」

私生活では、マネージャーだった今尾公祐さん（56）と1999年に結婚。長女・侑夕さんが7歳でステージデビューして以後は、“母娘デュオ”としても活動してきた。

そんな幸せな3人家族が突然のアクシデントに見舞われたのは、2023年8月26日のこと。

記念すべきデビュー40周年コンサート当日、あずみさんが脳出血で倒れたのだ。そして左半身まひの後遺症が残った。

その左手を、右手でマッサージしながら、あずみさんが言う。

「脳出血は、私にとっての試練だったと思っています。人生って、すんなりいかないものですね……」

2024年11月には車いすでステージ復帰。自分の足で立ち上がって歌うのが、いまの最大の目標だ。

身体障害者手帳2級、要介護4と認定されているあずみさんは、夫や娘に励まされ、リハビリにいそしむ日々を送っていた。

■ステージで立つことの勇気が踏み出せない。まだ歩けない、それでも一歩踏み出す勇気を

クリスマスを控えた昨年12月8日、あずみさんは家族とともに、東京都庁大会議場の控室にいた。

障害者の自立支援イベント「第45回ふれあいフェスティバル」のステージに、母娘で出演するのだ。

この数日前、夫の今尾さんは妻の現状をこう案じていた。

「あずみは頑張って訓練してきたおかげで、家では杖をついてなら、すこし歩けるようになりました。

でも外に出ると『あと一歩』の勇気が踏み出せません。ステージで立ち上がって歌えないんです」

あずみさんは即座に応じた。

「夢では、私、いつも歩いているんだけどね……」

「僕も夢に見るよ。『あれ、あず、歩けるんだ!?』って驚くと『これくらいできるよ！』って笑顔で。でも、夢なんだよね……」

ふたりの夢は「立って歌うこと」であり「自分の足で歩く」こと。

だが「現実には恐怖心があるんです」と、ステージの出番を前に、あずみさんが打ち明けた。

「怖い」と口にするのは、正直だ。

もとより、傍らでつねに手を差し伸べ、献身的にケアしてきた夫の願いを、ひしひし感じてもいる。

それでも、あずみさんは、

「ステージでまた倒れちゃったら、また多くの人に大変な迷惑をかけてしまう……。その不安のほうが、先に立ってしまうんです」

ずいぶんと回復したからこそ、むしろ輪郭を現す眼前のハードル。煩悶する思い、もどかしさ……。

すこし空気が重くなったのを察してか、彼女は笑顔を見せ、声のトーンを明るくして言った。

「きっと、『あ〜（立って歌うって）こういうことか！』っていうタイミングは来ると思う。同じ訓練を毎日続けるうちに、いつかきっとその日が来ると信じています」

（取材・文：鈴木利宗）