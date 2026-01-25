ÂçÊªÇÐÍ¥¤ÎÂ©»Ò¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ë¥Ö¥¿¥ó¤«¤é¤Î»ØÌ¾¡¡¡Ö¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¤³¤È¤È¤Ï
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ë¥Ö¥¿¥ó¤Î½é¤ÎÃËÀ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£·¤¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ë¥Ö¥¿¥ó¡Ê63¡Ë¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â»þÀÞÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Ãæ¡¢¥ë¥Ö¥¿¥ó¤¬ºòÇ¯½é¤á¤ËÆ±Ìò¿¦¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉã¤âÊì¤âÍÌ¾¿Í¡¡¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë
¡¡¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¤Ï¥ô¥©ー¥°¡¦¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤è¡£¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤ÏËÍ¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤â¡¢Èà¤¬¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¤Îµ¯ÍÑ¤ÏºòÇ¯9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Àµ¼°¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¥¸¥§¥¤¥À¡¦¥Ô¥ó¥±¥Ã¥È¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¿Í¤Î¿Æ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈãÈ½¤Ë¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¤Ï¤³¤¦È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀµ¼°¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¥ëー¥ë¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÊýË¡¤ÇÏÈ¤Î³°Â¦¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÏÈ¤Î°ÌÃÖ¤µ¤¨ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¼«¸ÊÉ½¸½¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤¿²á·ã¤ÊÉ½¸½¤À¡×¡ÖËÍ¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¦¤·¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¹¬¤»¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿µ¡²ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¡¡½¢Ç¤¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¥¢½£¤Î¹©¾ì»ë»¡¤ò·Ð¤Æ¿¦¿Íµ»¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥Ñ¥ê¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯½©Åß¥Ç¥Ó¥åー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ÈÈà¤ÎÆÈ¼«¤Î´¶À¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
