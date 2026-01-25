Ä®ÅÄ¤¬¡É197¥»¥ó¥Á¡ÉÂç·¿FW¤ò³ÍÆÀ¤«¡¡·»¤ÎÁèÃ¥Àï¤ËÇÔ¤ìÇò±©¤ÎÌð¡Ä¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö±¿Ì¿¤Î¤¤¤¿¤º¤é¡×
Ä®ÅÄ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿ÍFW¥Æ¥Æ¡¦¥¤¥§¥ó¥®¤Ë´Ø¿´¤«
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿ÍFW¥Æ¥Æ¡¦¥¤¥§¥ó¥®¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È±Ñ»æ¡ÖDaily Record¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥Æ¡¦¥¤¥§¥ó¥®¤Î·»¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥¯¥·¥Ë¡¦¥¤¥§¥ó¥®¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¤«¤é¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥·¥Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤ÏCÂçºå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤È´Ú¹ñÂåÉ½FW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤òÊü½Ð¤·¤¿FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¯¥·¥Ë¤Î³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿Ä®ÅÄ¤ÏÄï¤Î¥Æ¥Æ¤ËÁÀ¤¤¤òÊÑ¤¨¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÖÄ®ÅÄ¤Ï·»¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÆ±¶¿¤Î¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ëCÂçºå¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¥¯¥·¥Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£Ä®ÅÄ¤Ï¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÆ¨¤·¤Æ¼¡¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤é¤ÏÄï¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¡£25ºÐ¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥Ç¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£¸å¿ôÆüÃæ¤Ë·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢·»Äï¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÎJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ø¼éÂ®¹¶¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤ëÄ®ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ä¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Î¼õ¤±¼ê¤È¤Ê¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î197¥»¥ó¥Á¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢Àï½ÑÅª¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤À¡£