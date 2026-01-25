女子マラソンのレジェンドたちが仲良く「朝練」する写真が公開された。

バルセロナ五輪銀、アトランタ五輪で銅メダルを獲得した有森裕子さんのスタッフが運営するインスタグラムが２５日に更新され、「いよいよ本日１月２５日（日）、『第４５回 大阪国際女子マラソン』が開幕します！」と伝えた。今大会は愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）の日本代表選考を兼ね、２８年ロサンゼルス五輪日本代表選考レース「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年秋）の出場権も争う一戦。ヤンマースタジアム長居発着で行われる。

「昨日、大会前日は恒例のレジェンド朝練。朝６：３０に集合して、皆さんと１０ｋｍを走りました！」とその写真をアップ。有森さんのほかに、シドニー五輪金メダルの高橋尚子さん、パリ世界選手権銅メダルの千葉真子さん、元女子マラソン日本記録保持者の渋井陽子さん、モスクワ世界選手権銅メダルの福士加代子さんが、楽しそうに記念撮影した。

アテネ五輪金メダルの野口みずきさんは欠席で、野口さんは自身のインスタグラムのストーリーズに「大阪国際女子マラソン毎年恒例の解説メンバー朝練、野口は膝痛のため離脱…残念や〜！」と投稿。「悔しいから卒アル欠席者風に」と自身の写真を加え「みんな私がよくやるポーズをキメてくれてた」と喜んだ。

コメント欄には「女子陸上界のレジェンドたち。元気な姿を見るだけで嬉（うれ）しくなります」「レジェンドの方々のテンションがステキです」「すごいメンバー」と驚く声が寄せられた。