¡Ú²¦¾ÀïÂè2¶É¡Û1ÆüÌÜ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ£°æ²¦¾¤Î¡ÈÁêËÀ¡É¤¬¡Ä2ÆüÌÜ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤¿¡ª¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó°Â¤É¡õ¹Í»¡Áê¼¡¤°
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í¤ò´Þ¤à6´§¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè75´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤ÎÂè2¶É2ÆüÌÜ¤¬25Æü¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¡ÖÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢Æ£°æ¤¬ÂÐ¶É¤ÎºÝ¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¿®¸¼ÂÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í»¡¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï1ÆüÌÜ¤ÎÂÐ¶ÉÁ°¡£ÄÌ¾ï¡¢Æ£°æ¤ÏÈ×¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë¤È¿®¸¼ÂÞ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤ä¥¦¥¨¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡¢ÂÐ¶ÉÃæ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¿È»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤Å¤«¤ß¤Ç»ý¤ÁÆþ¼¼¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿®¸¼ÂÞ¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¹õ¤¤¿®¸¼ÂÞ¤ò¼ê¤ËÆþ¼¼¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤È°Â¤É¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£°ìÊý¡¢1ÆüÌÜ¤À¤±¿®¸¼ÂÞ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¤âÈô¤Ó¸ò¤¦¡£¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËËº¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÉ³¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µÞ¤¤ç¤Ê¤·¡©¡×¤Ê¤É¹Í»¡¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¿®¸¼ÂÞ¤òËº¤ì¤Æ¤â»ý¤ÁÊª¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÁïÂÀÀèÀ¸¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¡Æ¤¼¼¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¡ËôÀ¶ÏÂ¼·ÃÊ¡Ê56¡Ë¤Ï¡ÖÆ£°æÀèÀ¸¤ÏËº¤ìÊª¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä³°Â¦¤òËº¤ì¤ÆÃæ¿È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤À¤±¾¡Éé¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤·¡¢ÂÐ¶É¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£