¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤¬¸«¤»¤¿¿·¶ÃÏ¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ù¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ½õ±é½÷Í¥¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È
¡¡ÊÆ¹ñ»þ´Ö22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¡¢8ÉôÌç9¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼±Ç²è¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ù¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÂè94²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤ÇµÓËÜ¾Þ¡¦¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Î2ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÏºÇ°¡£¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Î¥è¥¢¥¥à¡¦¥È¥ê¥¢¡¼´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¡£¥ª¥¹¥í¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¥Î¡¼¥é¡Ê¥ì¥Ê¡¼¥Æ¡¦¥ì¥¤¥ó¥¹¥ô¥§¡Ë¤È¡¢²ÈÂ²¤ò¼Î¤Æ¤ÆÄ¹Ç¯²»¿®ÉÔÄÌ¤À¤Ã¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÉã¡¦¥°¥¹¥¿¥ô¡Ê¥¹¥Æ¥é¥ó¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¡Ë¡¢°¦ÁþÆþ¤êº®¤¸¤ë¡Ö¿Æ»Ò¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤ò¶¦´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¥¨¥ë¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥±¥ó¥×¡£15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢ºî¤ËÄ©¤àÌ¾¾¢¤Î¿·ºî±Ç²è¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢Ê£»¨¤Ê²áµî¤òÊú¤¨¤ë°ì²È¤ÎÂþÃæ¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£½÷Í¥¤¬¡È½÷Í¥¡É¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎÏÎÌ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÆñÌò¤À¡£
¡¡¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÏºÇ°¡£¡Ù¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È°ÊÍè¡¢¤¤¤Ä¤«¥È¥ê¥¢¡¼´ÆÆÄ¤È»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¸õÊä¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µÓËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¡¢¥È¥ê¥¢¡¼´ÆÆÄ¤¬¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¯¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤ÏÂçºî¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌ¾À¼¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÌÂ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¨¥ë¡£µ±¤¯¾Ð´é¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÈà½÷¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê³ëÆ£¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¡£»ÒÌò»þÂå¤«¤éÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°ìÈé¤à¤±¤¿¿·¶ÃÏ¤È¸À¤¨¤ë±éµ»¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Î»£±Æ¤Ç½é¤á¤Æ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ª¥¹¥í¤òË¬¤ì¤¿¥¨¥ë¤Ï¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤Î»£±Æ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥ª¥¹¥í¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤ò»£±Æ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥É¡¼¥ô¥£¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡ÊËÜºî¤Î¡Ë³¤ÊÕ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¶Ã¤¤Î²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿¶¤êÉý¤ÎÂç¤¤ÊÌòÊÁ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÁªÂò¤¬¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·ë¼Â¤·¤¿º£¡¢ËÜºî¤ÏÈà½÷¤Î¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢NEONÇÛµë¤Ë¤ÆËÌÊÆ¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥é¥ó¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¤¬½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖÂè38²ó¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±Ç²è¾Þ¡×¤Ç¤Ï6ÉôÌç¤ÎºÇÂ¿¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç²÷¿Ê·â¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¾Þ¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥ê¥¢¡¼´ÆÆÄ¤Ï´ÆÆÄ¾Þ¤Ë½é¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÏºÇ°¡£¡Ù¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤ÎµÓËÜ¾Þ¤È¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Ë¤âÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¥Î¡¼¥é¤ò±é¤¸¤¿¥ì¥Ê¡¼¥Æ¡¦¥ì¥¤¥ó¥¹¥ô¥§¤Ï¼«¿È½é¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¸õÊä¤Ë¡£¥¨¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Î¡¼¥é¤ÎËå¥¢¥°¥Í¥¹Ìò¤Î¥¤¥ó¥¬¡¦¥¤¥Ö¥¹¥É¥Ã¥Æ¥ë¡¦¥ê¥Ã¥ì¥ª¡¼¥¹¤â½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¤Ï98²ó¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³°¹ñ¸ì±Ç²è¤«¤é½é¤á¤Æ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÔ½¸¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥¬¤¬¿·Àß¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹±Ç²è¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖNOROSHI¡×¤ÎÂè°ìÃÆºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢2·î20Æü¤«¤é·à¾ì¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤Î±Ç²è¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤ò¡¢ÊÆ¹ñ»þ´Ö15ÆüÌë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¸áÁ°¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤òÁ°¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
