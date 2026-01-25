気象庁によりますと、近畿地方では、きょう（２５日）夜のはじめ頃にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。また、２５日夜のはじめ頃にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

［気象概況］

日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、近畿地方の上空約１５００メートルには、氷点下９度以下の強い寒気が流れ込んでいます。また、大気の状態が非常に不安定となっているため、局地的に雷雲が発達するでしょう。

▶２５日（日）～３０日（金）近畿地方の雪雨シミュレーション画像

２５日（日）雪と雨のシミュレーション

［雪の実況］

２５日０５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）

滋賀県

長浜市余呉町柳ケ瀬 ９４センチ

米原市朝日 ２０センチ

高島市今津 １４センチ

京都府

京丹後市峰山 ５８センチ

舞鶴 ３５センチ

兵庫県

香美町兎和野高原 １１５センチ

香美町香住 ６１センチ

豊岡 ３９センチ



［雪の予想］

２５日６時から２６日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ４０センチ

近畿北部平地 ３０センチ

近畿中部山地 ４０センチ

近畿中部平地 １０センチ

近畿南部山地 １０センチ

２６日（月）

気象庁によりますと、２６日の京都府は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に明け方にかけて雪が降るでしょう。



２６日の滋賀県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に明け方にかけて雪が降るでしょう。



２６日の兵庫県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では明け方にかけて雪が降るでしょう。

２７日（火）

シミュレーションでは、27日午後、京都や滋賀の北部に雪雲がかかっています。

２８日（水）

シミュレーションでは、28日、兵庫、京都、滋賀の北部に雪雲がかかっています。

２９日（木）

気象庁は、29⽇から30⽇は、強い寒気が南下するため北⽇本から東⽇本の⽇本海側を中⼼に⼤雪となるおそれがあるとしています。



シミュレーションでは、29日、京都や兵庫、滋賀、奈良、和歌山の一部に雪雲がかかっています。

３０日（金）

シミュレーションでは、30日、京都、滋賀で大雪となる地域がありそうです。

※予想にはブレ幅があります。

