「今日好き」2児の母・重川茉弥、22歳誕生日に愛娘からの直筆手紙公開「感動して泣いちゃう」「イラストも可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/01/25】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が1月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。愛娘からの直筆手紙を公開した。
【写真】「今日好き」2児の母「理想の親子すぎる」娘からの直筆メッセージ＆イラスト
1月24日に誕生日を迎えた重川は「22さいになりました」と報告し、娘が一生懸命に書いたと思われる手紙を公開。「ままかわいい」「せかいちかわいい」「せかいちだいすき」など心温まるメッセージがつづられており、可愛らしい女の子の絵も添えられている。
この投稿に、ネット上では「お誕生日おめでとう」「世界一可愛いママ」「イラストも可愛すぎる」「幸せのおすそ分けありがとう」「ダメ、感動して泣いちゃう」「娘ちゃん愛おしい」「理想の親子すぎる」などの声が寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
