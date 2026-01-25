２４日、ボールを奪い合う中国の李鎮全（り・ちんぜん、中央）と日本の古谷柊介（右）、大関友翔。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

【新華社ジッダ1月25日】アジアサッカー連盟（AFC）が主催するU-23（23歳以下）アジア・カップは24日、サウジアラビアのジッダで決勝が行われ、日本が中国を4-0で下し、優勝した。

２４日、ボールを奪い合う中国の李鎮全（り・ちんぜん、右）と日本の古谷柊介（中央）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２４日、ボールを奪い合う中国の胡荷韜（こ・かとう、右）と日本の小泉佳弦。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２４日、試合に臨む中国の向余望（こう・よぼう、右）と日本のゴールキーパー荒木琉偉。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２４日、ボールを奪い合う中国のベイラム・アブドゥウェリ（中央）と日本の小泉佳弦（右）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２４日、試合に臨む中国の向余望（こう・よぼう、上）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２４日、試合に臨む中国の胡荷韜（こ・かとう、右から３人目）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２４日、試合に臨む中国の李鎮全（り・ちんぜん、右）と胡荷韜（こ・かとう）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２４日、優勝を喜ぶ日本代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２４日、表彰式の後、撮影に応じる中国の（左から）向余望（こう・よぼう）、徐彬（じょ・ひん）、胡荷韜（こ・かとう）。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）

２４日、試合後、観客と記念撮影する中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）