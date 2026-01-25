マロッシュ×カンロ新作♡没入食感が進化したフレッシュコーラ味登場
もっちもちの没入食感で人気を集めるグミ「マロッシュ」から、新作「マロッシュフレッシュコーラ味」が登場します。カンロが手がける本商品は、食感の楽しさと甘ずっぱさを両立した、気分転換にぴったりの一品。爽やかさが増した新しいコーラフレーバーは、日常のリフレッシュタイムをちょっと特別にしてくれそうです♪
没入食感が話題のマロッシュ
マロッシュは、もっちりとした弾力から食べ進めるうちに変化する独特の食感が特長のグミ。発売からわずか1年半でシリーズ年間販売額20億円を突破するなど、注目度の高いブランドです。
2025年7月のブランドリニューアルでは、没入食感はそのままに、後味のキレと爽やかさがアップしました。
ゴディバのソフトクリームがバレンタイン限定で登場♡花びらチョコの贅沢仕立て
爽やかに進化したフレッシュコーラ
参考価格：171円（税込）
新登場の「マロッシュフレッシュコーラ味」は、人気のコーラ味にレモンの香りをプラス。ドライな炭酸感をイメージした味わいに、くちどけの良い酸パウダーがアクセントを添えています。
甘ずっぱさが後を引き、つい手が止まらなくなるおいしさです。
発売日：2026年1月27日（火）
内容量：46g
販売エリア：全国のセブン-イレブン
※一部取り扱いの無い店舗もございます
リフレッシュしたい日に選びたい一粒
「マロッシュフレッシュコーラ味」は、もっちもちの没入食感と爽快な風味で、気分を切り替えたいときにぴったり。
全国のセブン-イレブン限定で手に入る今だけの味わいなので、グミ好きさんはぜひチェックしてみて。いつものおやつ時間が、ちょっと楽しくなるはずです♡