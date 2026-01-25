タレントの中山秀征が２５日、日本テレビ系「シューイチ」に出演。２２日に肺炎のため亡くなった将棋の加藤一二三九段（享年８６）を偲んだ。

２０１７年に番組で加藤さんと対談した中山は「ちょうど引退の時だったんですけど、私、対談させていただきましね。ご家族を本当に大切になさった。本当に奥さまに対しての一途な愛だったのかなと思いますよね。勝敗を一番最初に伝えるのが家族である」とそのときのやり取りを回想。「当日、お嬢さんも現場にいらっしゃったんですけど、本当に家族仲がいいんだなっていうシーンは何度か私も拝見させていただきました」と振り返った。

加藤さんは引退後、コメンテーター、タレントとしても活躍し、「ひふみん」の愛称で親しまれた。「この独特のキャラクターと持ち前の明るさと、あとネクタイが長いというね。これは一二三さんの本当にキャラクターのひとつだったのではないかなと思います。あと歌が好きで、クラシックが好きで、本当に可愛らしい方だったな。私も何度となく仕事させていただきましたし、いい思い出がたくさんあります」とその人柄に触れた。

「今また天国でゆっくりなさっていると思いますので。大好きなクラシックを聴かれてるかな？まだやはり魂の将棋を打ってるのかもしれません。ゆっくりお休みになってください」と追悼していた。