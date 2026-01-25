¡ÚÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Û04 Limited Sazabys¡¢½éÆü¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡¡¡Öswim¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥³¥é¥Ü¼Â¸½
¡¡²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØFUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive¡Ù¡ÊÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Ë¤Î½éÆü¤¬24Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦04 Limited Sazabys¤¬½éÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡ØÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Ù½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎGEN¤Ï¡ÖÂç¥È¥ê¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤Æ¤âÌ¾ÍÀ¤Ç¡¢¤¹¤²¤§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖËÍ¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ç¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È¼ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Á¤½¤¦¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥À¥é¥À¥é¤¹¤ë¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤³¤ì½ª¤ï¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥¨¥ê¥¢Ìá¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÁ´Éô¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï¥Þ¥ó¥¦¥£¥º¤¬¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤â½Ð±é¤·¤¿¡ØÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Ù¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁø¶ø¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤ª¤´¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìó3²ó¤Û¤ÉÊ¡²¬¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤ë¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈGEN¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤Ç¤ï¤«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤âÂç¥È¥ê¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡Öswim¡×¤ò²Î¾§¡£¤³¤³¤Ç»³ÃæÂóÌé¡ÊTHE ORAL CIGARETTES¡Ë¡õÅÄî´½Ù°ì¡ÊBLUE ENCOUNT¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£GEN¤ËÅÄî´¤Ï¡Ö¤¤Î¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÃÙ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤âÃçÎÉ¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤Ö¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î½éÆü¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ï¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥·¥ó¥°¡¢BEAMS¤Î3¼Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡£º£Ç¯¤Ç5²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·½Õ¤ÎÊ¡²¬¤òºÌ¤ëÄêÈÖ¥Õ¥§¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¡¥Õ¥§¥¹¤Î5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¡ÈÊ¡¥Õ¥§¥¹5th ANNIVERSARY´ë²è¡É¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢24Æü¸ø±é¤Î½ª±é¸å¤Ë¡Ö¡ÈÊ¡¥Õ¥§¥¹5th ´ë²è¡ÉDJ LIVE¡ÁAFTER PARTY¡Á¡×¤ò¹Ô¤¦¡£DJ¤ò¤Æ¤ó¤×¤éDJ¥¢¥²¤Þ¤µ a.k.a. ¾®ÌîÉðÀµ¡ÊKEYTALK¡¿Alaska Jam¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÄî´½Ù°ì(BLUE ENCOUNT)¤È»ûÃæÍ§¾(KEYTALK)¤Î2¿Í¤â½Ð±é¤·¡¢Ê¡¥Õ¥§¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡ÚDAY1¡§1·î24Æü¡Û
¡¦THE ORAL CIGARETTES
¡¦coldrain
¡¦Ý¯ºä46
¡¦Chevon
¡¦Novelbright
¡¦¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤
¡¦PEOPLE 1
¡¦04 Limited Sazabys
¡¦BLUE ENCOUNT
¡¦HEY-SMITH
¡¦¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó
¡¦MAN WITH A MISSION
¡¦¡ÉÊ¡¥Õ¥§¥¹5th´ë²è¡ÉDJ LIVE¡ÁAFTER PARTY¡Á ¤Æ¤ó¤×¤éDJ¥¢¥²¤Þ¤µ a.k.a. ¾®ÌîÉðÀµ¡ÊKEYTALK ¡¿ Alaska Jam¡Ë
GUEST ARTIST¡§ÅÄî´½Ù°ì¡ÊBLUE ENCOUNT¡Ë¡¦»ûÃæÍ§¾¡ÊKEYTALK¡Ë
¡ÚDAY2¡§1·î25Æü¡Û
¡¦ano
¡¦[Alexandros]
¡¦¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä
¡¦CUTIE STREET
¡¦Creepy Nuts
¡¦¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×
¡¦go!go!vanillas
¡¦sumika
¡¦This is LAST
¡¦My Hair is Bad
¡¦¥Þ¥ë¥·¥£
¡¦RIP SLYME
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡ØÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Ù½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎGEN¤Ï¡ÖÂç¥È¥ê¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤Æ¤âÌ¾ÍÀ¤Ç¡¢¤¹¤²¤§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖËÍ¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ç¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È¼ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Á¤½¤¦¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥À¥é¥À¥é¤¹¤ë¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤³¤ì½ª¤ï¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥¨¥ê¥¢Ìá¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÁ´Éô¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï¥Þ¥ó¥¦¥£¥º¤¬¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤Ç¤ï¤«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤âÂç¥È¥ê¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡Öswim¡×¤ò²Î¾§¡£¤³¤³¤Ç»³ÃæÂóÌé¡ÊTHE ORAL CIGARETTES¡Ë¡õÅÄî´½Ù°ì¡ÊBLUE ENCOUNT¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£GEN¤ËÅÄî´¤Ï¡Ö¤¤Î¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÃÙ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤âÃçÎÉ¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤Ö¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î½éÆü¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÊ¡¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ï¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥·¥ó¥°¡¢BEAMS¤Î3¼Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡£º£Ç¯¤Ç5²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·½Õ¤ÎÊ¡²¬¤òºÌ¤ëÄêÈÖ¥Õ¥§¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¡¥Õ¥§¥¹¤Î5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¡ÈÊ¡¥Õ¥§¥¹5th ANNIVERSARY´ë²è¡É¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢24Æü¸ø±é¤Î½ª±é¸å¤Ë¡Ö¡ÈÊ¡¥Õ¥§¥¹5th ´ë²è¡ÉDJ LIVE¡ÁAFTER PARTY¡Á¡×¤ò¹Ô¤¦¡£DJ¤ò¤Æ¤ó¤×¤éDJ¥¢¥²¤Þ¤µ a.k.a. ¾®ÌîÉðÀµ¡ÊKEYTALK¡¿Alaska Jam¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÄî´½Ù°ì(BLUE ENCOUNT)¤È»ûÃæÍ§¾(KEYTALK)¤Î2¿Í¤â½Ð±é¤·¡¢Ê¡¥Õ¥§¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡ÚDAY1¡§1·î24Æü¡Û
¡¦THE ORAL CIGARETTES
¡¦coldrain
¡¦Ý¯ºä46
¡¦Chevon
¡¦Novelbright
¡¦¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤
¡¦PEOPLE 1
¡¦04 Limited Sazabys
¡¦BLUE ENCOUNT
¡¦HEY-SMITH
¡¦¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó
¡¦MAN WITH A MISSION
¡¦¡ÉÊ¡¥Õ¥§¥¹5th´ë²è¡ÉDJ LIVE¡ÁAFTER PARTY¡Á ¤Æ¤ó¤×¤éDJ¥¢¥²¤Þ¤µ a.k.a. ¾®ÌîÉðÀµ¡ÊKEYTALK ¡¿ Alaska Jam¡Ë
GUEST ARTIST¡§ÅÄî´½Ù°ì¡ÊBLUE ENCOUNT¡Ë¡¦»ûÃæÍ§¾¡ÊKEYTALK¡Ë
¡ÚDAY2¡§1·î25Æü¡Û
¡¦ano
¡¦[Alexandros]
¡¦¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä
¡¦CUTIE STREET
¡¦Creepy Nuts
¡¦¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×
¡¦go!go!vanillas
¡¦sumika
¡¦This is LAST
¡¦My Hair is Bad
¡¦¥Þ¥ë¥·¥£
¡¦RIP SLYME