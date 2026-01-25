【ひらがなクイズ】1分以内の正解を目指そう！ 空欄に共通する2文字は何でしょう？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、生活を支える便利なものから、人間の深い思考に関わるものまで、スケールの大きな言葉が集まりました。音の響きを楽しみながら挑戦してください。
□□だい
ちか□□
□□や
□□がく
ヒント：夜通しで何かに取り組むことを思い浮かべてください
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「てつ」を入れると、次のようになります。
てつだい（手伝い）
ちかてつ（地下鉄）
てつや（徹夜）
てつがく（哲学）
今回は「鉄（てつ）」や「徹（てつ）」、そして「哲（てつ）」といった、硬くて強固なイメージや、突き詰めるという意味を持つ漢字が共通のキーワードでした。「地下鉄（ちかてつ）」のような物理的なインフラから、「哲学（てつがく）」という精神的なインフラまで、同じ「てつ」の音が含まれているのは面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
