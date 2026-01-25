サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手（39）は現地時間24日、自身のX（旧ツイッタ―）を更新し、現地紙による“引退報道”を否定した。

ダルビッシュは「自分の引退の報道が出ているので簡単に説明します。パドレスとは昨年から契約破棄する方向で話をしていますが引退はまだ決めていません。自分の意向はオフシーズンに入ってから一貫して同じですが現時点ではまだパドレス、選手会、代理人と話が詰められていない状態です」と日本語で綴り、現時点での引退を否定した。

さらに、「自分としてはしっかりリハビリをやり抜き、心身ともに試合で投げられるなと思えばまた一から勝負したいなと考えています。今年に関してはペトコパークにも行ってリハビリもし、スプリングトレーニングにも少し行く予定です」と続け、現在の心境についても説明。英文の投稿では同様の内容に加え、「復帰した段階で“勝負できない”と感じたら、その時に引退を発表するつもりです」と最後に記した。

この日、『サンディエゴ・トリビューン』のケビン・エイシー記者は、ダルビッシュがパドレスとの残り契約を破棄し、現役引退する意向であると報道。ダルビッシュの代理人を務めるジョエル・ウルフ氏も、MLB公式のマーク・フェインサンド記者を通じて「ユウはまだ最終決定を下していない。これは複雑な問題で、我々も解決に向けて動いているところだ」と言及した。

ダルビッシュは昨年10月に右肘の靭帯修復手術を受け、今季を全休予定。2023年2月にパドレスと6年契約を結んでおり、42歳となる2028年まで総額4600万ドルの契約が残っている。