「凄すぎる」「マジで強いな」驚異の“16−１”。日本の深夜、サッカー界に届いた“朗報”にSNS熱狂！「かなりデカい」「感動しました」
現地１月24日にサウジアラビアで開催されたU-23アジアカップの決勝で、大岩剛監督が率いるU-23日本代表が中国と対戦。４−０で圧勝し、連覇を達成した。
開始12分に大関友翔が奪った先制点を皮切りに、ゴールラッシュを披露した大岩ジャパンは圧倒的な強さで中国を粉砕。６試合で16得点１失点という無双ぶりで、栄冠を手にした。
日本の深夜にこの朗報がもたらされると、SNS上では、次のような声は上がった。
「感動しました」
「個人個人のレベルが本当に高かった！」
「めでたい！ フル代表もアンダー世代も圧倒的な強さ」
「U21でアジア制覇は凄すぎる」
「強かった！！」
「完勝だったな いい試合だった！ ロス五輪楽しみ」
「日本代表、本当によくやったぞ！！ 中国人選手の数々の暴力プレーに、最後までよく堪えた！！」
「素晴らしい！優勝おめでとう！！ U21世代の才能の煌めきが眩しすぎる！ まだまだまだまだ日本サッカー楽しくなりそう！」
「事実上のU-20で優勝できたのはかなりデカい」
「マジで強いな……！凄すぎる！アジアカップ制覇そして連覇おめでとうございます！！！！」
次世代も確実に育っている。日本がアジア最強であると証明してみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】大関の鮮やかな先制弾＆小倉の圧巻ミドル弾
