世界最高峰の格闘技団体「UFC324」が24日（日本時間25日）に米ラスベガスのT−モバイル・アリーナで開催。今年の開幕戦ながらも前日計量からアクシデント連発となった。

本来、今大会でUFCバンタム級王者ケイラ・ハリソン（米国）にアマンダ・ヌネス（ブラジル）が挑むタイトルマッチがメインイベントの予定だった。しかしハリソンの首の負傷でタイトルマッチは延期となった。ジャスティン・ゲイジー（米国）VSパディ・ピンブレット（イングランド）のライト級暫定王座決定戦がメインイベントとなった。

前日計量でもアクシデントが連発。キャメロン・スマザーマン（米国）とリッキー・トゥルシオス（米国）のバンタム級ワンマッチは両者が計量クリア。しかしスマザーマンは体重計から降りると、数歩だけ歩いて前のめりに突然倒れた。手は前についたがアゴを打ったスマザーマンは白目をむいて倒れ、意識が朦朧で救急搬送された。

スマザーマンは自身のインスタグラムで投稿して「たくさんのメッセージをいただいていますし、心から心配してくださる皆さんに感謝しています。本当に心配してくれてありがとう。僕は本当に大丈夫。元気です。まったく大丈夫。元気です。何が起きたのか、正直よく分からないんです。ネット上では、みんな『クレイジーな減量だ』とか言ってるけど、実際この試合のためにそんなに体重を落としたわけじゃない。結構低い体重で臨んだけど、今週に入ってからもほとんど減量してないです。何が起きたのか、正直よく分からない。これから数週間で検査とか受けて、原因を突き止めようと思ってる。でも、他の人たちが『きっとクレイジーな減量したんだろう』とか言ってるけど、僕は本当にほんの少ししか減量してないんだ。うん、そうだな……確信はないけど、心配してくれてありがとう。僕は完全に大丈夫だし、うまくいけばきっとすぐに戻れると思う。対戦相手には申し訳なく思っています」と説明した。

その他にもライト級ワンマッチでマッチメークされていたマイケル・ジョンソン（米国）とアレクサンダー・ヘルナンデス（米国）が急遽中止になった。デイブソン・フィゲイレード（ブラジル）とアレックス・ペレス（米国）が体重超過した。

パラマウントでの初回放送となる今年の開幕戦はアクシデント連発となった。