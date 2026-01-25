ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¡ªNYÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¡Ö°¦¤¹¤ëºÊ¡¢¿¿Èþ»Ò¡¢Ì¼¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¡Ä¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¡Ä¡×´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤³¤ÎÍÍ¤Ê¾ì¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÁÏÎ©101¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çºÅ¤ÎBBWAA¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅêÉ¼¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎMVP¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¯¡¢ºÆ¤Ó¡¢¤³¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÈMVPÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¼Ô¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë1986Ç¯¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Î³§¤µ¤ó¡£ËÍ¤âº£¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î»ä¤Î²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î°¦¤¹¤ëºÊ¡¢¿¿Èþ»Ò¤È»ä¤ÎÌ¼¤È¡Ê°¦¸¤¡Ë¥Ç¥³¥¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¸ý¤Ë¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¸å¤ÏÂç´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ë¿áÀã¤Ê¤É¡¢°Å·¸õ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤é¤È²ñ¾ì¤«¤éÂà½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ï¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤¬Áª½Ð¤·¤¿Î¾¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡¢¿·¿Í²¦¤Ê¤É³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬ËèÇ¯½ÐÀÊ¤¹¤ë¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çº£²ó¤Ç101²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ½¸·ë¤·¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ï¡¼¥É¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¡¢¡ÖÌîµåÈÇ¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ë¼ø¾Þ¼°¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÁÅý¤Î¥ª¥Õ¤ÎºÅ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î19Ç¯¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿24Ç¯1·î¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿25Ç¯1·î¤Ï¡¢ËÜµò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò½±¤¦»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç·çÀÊ¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡¢ÈïºÒ¸½¾ì¤ÇÆ®¤¦¾ÃËÉ»Î¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õ°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¹õ¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ê¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¹õ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»É×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£