射殺された男性が捜査官に取り押さえられる様子/Reddit/u/pecos_chill

（CNN）米ミネソタ州ミネアポリスで連邦捜査官が男性を射殺した事件。CNNの映像分析では、複数の捜査官による銃撃の前、1人の連邦捜査官が死亡したアレックス・プレッティさん（37）から銃を取り上げているように見える。

映像には、プレッティさんを制圧しようと複数の捜査官がもみ合う中、1人の捜査官が割って入り、銃を回収する様子が映っている。この銃は国土安全保障省（DHS）の説明でプレッティさんが所持していたとされる銃と同一とみられる。

大勢の捜査官がプレッティさんを押さえつけようとする中、この捜査官はプレッティさんのウエストバンドに手を伸ばし、複数の捜査官から「銃を持ってるぞ」との叫び声が上がった。複数の映像によれば、この捜査官が銃を手にした状態で姿を現してから1秒あまり後、銃声が1発響き、続けて少なくとも9発の銃声が響いている。

これらの映像を見る限り、銃を回収した捜査官はプレッティさんに接近する前、手に何も持っていなかった。CNNが確認した映像からは、銃を取り上げた捜査官が回収後、他の捜査官へ伝えたかどうかは分からない。また、どの捜査官が最初にプレッティさんに発砲したのかも不明だ。

DHSは声明で、捜査官は命の危険を感じてプレッティさんに発砲したと主張。「捜査官らは容疑者の武装解除を試みたが、武装した容疑者は激しく抵抗した。自分自身、そして仲間の捜査官の命と安全への懸念から、捜査官は自衛的な発砲を行った」としている。

CNNが確認したどの映像のどの時点においても、プレッティさんが武器を振り回している様子は見られない。対峙（たいじ）の初期の時点では、片手に携帯電話を持っているのが確認できる。

ミネアポリス警察の本部長はプレッティさんについて、銃の携行許可を持つ合法的な銃所有者だったとみられていると明らかにした。