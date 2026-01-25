¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¶Ì¾ëÍµµ¬¡¦¾®Ìø¿´¡¦Ê¿Àî·ë·î¡¢¶ËÈëËÉ±Òµ¡´Ø¡ÚCODE¡Û¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì!
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9:00¡Á9:30ÊüÁ÷)¡¢¤Ë¡¢¡Ö¶ËÈëËÉ±Òµ¡´Ø¡ÚCODE¡Û¡×¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥¹¥ê¡¼Ìò¤Ë¶Ì¾ëÍµµ¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ÖÌò¤Ë¾®Ìø¿´¡¢¥·¥Ã¥¯¥¹Ìò¤ËÊ¿Àî·ë·î¤¬¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦ËüÄÅÇü/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä(º£°æÎµÂÀÏº)¤¬Â°¤¹¤ë¶ËÈëËÉ±Òµ¡´Ø¡ÈCODE¡É¤Î»ÊÎá´±¡¦¥¼¥í(À¼¡¦ÀîÊ¿»ü±Ñ)¤¬¡¢CODE¤Î¸µ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥Î¥¯¥¹/¾®Âë¸À¯(¸ÅÀîÍºµ±)¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤Ä¤¤¤ËCODE¤Î¡È°Ç¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Çü¤¬¶ìÇº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢CODE¤ÎÎòÀï¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È3¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç½Ð¸½¤¹¤ë¡£
¡û¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¡¦¶Ì¾ëÍµµ¬¡¢¿·¤¿¤Ê»ÊÎá´±¡Ô¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥¹¥ê¡¼¡ÕÌò¤Ç¹ßÎ×
Âè17ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÆÍÁ³»Ñ¤ò¸½¤·¡¢²ø¤·¤µ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥¹¥ê¡¼¡£Èà¤Ï¡¢ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¥¼¥í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ»ÊÎá´±¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¡¢ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤Îä¹ó¤ÊÃË¤À¡£
±é¤¸¤ë¶Ì¾ëÍµµ¬(¤¿¤Þ¤¡¦¤æ¤¦¤)¤Ï¡¢¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¡Ø¥é¥¤¥Á¡ù¸÷¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç³èÌö¡£±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤â¡Ø°äÎ±ÁÜºº¡Ù(2022Ç¯/¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢¡Øæ«¤ÎÀïÁè¡Ù¡Ê2023Ç¯/´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ season23¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡ØNOT BEER¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¼ÙµûÂâ/¥¸¥ã¥Ã¥³¥¿¥¤¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ÏËÜºî¤¬½é½Ð±é&¡Èµ¼Áõ¡É¤â½é¡£¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«µ¼Áõ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¤Þ¤µ¤ËÌ´¤«¸½¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¶Ì¾ëÍµµ¬(¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥¹¥ê¡¼Ìò)¥³¥á¥ó¥È
¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥¹¥ê¡¼Ìò¤Î¶Ì¾ëÍµµ¬¤Ç¤¹¡£
Îò»Ë¤¢¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«µ¼Áõ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¤Þ¤µ¤ËÌ´¤«¸½¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤Þ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤µ¤Þ¤Î°¦¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âºîÉÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
P.S.
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK RX¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡ûCODE¤ò¼é¤ëÈÖ¸¤!?¡Ô¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Õ¾®Ìø¿´¡¡¡¡
¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Ï¡¢¡ÈCODE¤ÎÈÖ¸¤¡É¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡£ÁÀ¤Ã¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÏÀäÂÐ¤ËÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¡¢¼¹Ç°¿¼¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£CODE¤Ø¤ÎÉü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¥Î¥¯¥¹¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù(2022¡Á2023Ç¯)¤Î½ªÈ×¡¢Å¨¤Î´´Éô¡¦¥½¥Î¥í¥¯Ìò¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÇÇÈÍð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿²øÍ¥¡¦¾®Ìø¿´(¤³¤ä¤Ê¤®¡¦¤·¤ó¡Ë¡£¾®Ìø¤Ï¡Ö¥½¥Î¥í¥¯¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¢6¤«¤é5¤Ø¤È¡È½ÐÀ¤¤·¤¿¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤«1¤Ë¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¡ÈÌ´¡É¤ò¸«¤Ê¤¬¤éî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹!¡×¤È¡Ø¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ç¤ÎÂçË½¤ì¤òÀë¸À¡£¡ÖÂ©»Ò¤Ë¥Ñ¥Ñ¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤À¤È¸À¤¨¤ÆÉ¡¹â¡¹¡ª°ú¤Â³¤¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡û¾®Ìø ¿´(¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ÖÌò)¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤ËÂ³¤¡¢½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹!
¡Ö¿ÆÀÚ¡×¤È¶«¤Ó¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò³¬ÃÊ¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ÎÆü¤ò¶»¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤´¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥½¥Î¥í¥¯¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¢6¤«¤é5¤Ø¤È¡È½ÐÀ¤¤·¤¿¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤«1¤Ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¡ÈÌ´¡É¤ò¸«¤Ê¤¬¤éî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹!
Â©»Ò¤Ë¥Ñ¥Ñ¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤À¤È¸À¤¨¤ÆÉ¡¹â¡¹! °ú¤Â³¤¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤!
¡û2Ç¯¤Ö¤êÆÃ»£ºîÉÊ¤Ë³®Àû! Ê¿Àî·ë·î¤¬¡Ô¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥·¥Ã¥¯¥¹¡Õ¤Ë
¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢²ø»ö²Ý¤Î·º»ö¡¦Æî±À¤Ê¤¹¤«(¾®´Óè½Æà)¤Î¹â¹»»þÂå¤Î¿ÆÍ§¡¦µÜËÜ¹ÈÇÆ(¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤¯¤ì¤Ï¡Ë¡£Èà½÷¤ÏÂè18¡Á19ÏÃ¡¢Ì´¤ÎÃæ¤ÇÇü¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢CODE¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤À¤Ã¤¿µ²±¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢»ÈÌ¿¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿Èà½÷¤Ïº£¸å¡¢CODE¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2023¡Á2024Ç¯¡Ë¤Ç¥ê¥¿¡¦¥«¥Ë¥¹¥«/¥Ñ¥Ô¥è¥ó¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡¢Ê¿Àî·ë·î(¤Ò¤é¤«¤ï¡¦¤æ¤Å¤¡Ë¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¹â¤¤¶ß¤ÈÁ°È±¤Ç´é¤ò±£¤¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¹ñ²¦¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¡È´é½Ð¤·¡É½Ð±é¡£¤·¤«¤âÌó£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦À¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿Àî¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½Æ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÅù¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¼Áõ¡£Èó¾ï¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¡È²¦³»ÉðÁõ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ûÊ¿Àî·ë·î(¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥·¥Ã¥¯¥¹Ìò)¥³¥á¥ó¥È
µÜËÜ¹ÈÇÆ²þ¤á¡¢¥³¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡§¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¾åËÙÆâ²Â¼÷Ìé´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿!
º£²ó¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½Æ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÅù¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ¼Áõ¡£Èó¾ï¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¡È²¦³»ÉðÁõ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕÌ³¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!!
