配信チケット販売決定!「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」最終回直後イベント
スーパー戦隊シリーズ第49作かつ50周年記念作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、2月8日の最終回テレビ放送直後(2月8日10:00〜)に実施するイベント『「ナンバーワンナンバーワン戦隊ゴジュウジャ−」最終回直後でもエンゲージ! はぐれものだった者達の集い』について、有料配信とアーカイブ配信(2月15日23:59まで視聴可能)の実施が決定した。
配信チケットの価格は3,300円、1月25日AM9:30からe+(streaming+)にて発売を開始する。
同イベントは、先行受付に定員の約15倍以上の応募が寄せられ、番組出演キャストが揃う貴重なイベントということからファンからも配信の実施が望まれていたという。
(C)テレビ朝日・東映AG・東映
