本郷杏奈、第2子妊娠発表 夫のEXITりんたろー。も妻へ感謝「家族みんなで喜びを感じています」
【モデルプレス＝2026/01/25】タレントの本郷杏奈（34）が1月25日、自身のInstagramを更新。第2子妊娠を発表した。
【写真】EXITりんたろー。の妻、エコー画像で第2子妊娠を報告
本郷は「ご報告です」と切り出し「私事ではございますが、この度、第二子を授かりました」「すでに安定期に入っており体調も落ち着いてまいりましたのでご報告させていただきます」と発表。続けて「毎日ぽこぽこ元気に動く胎動に幸せを感じながら母子共に健康に過ごしています」と現状を明かし、「今後ともあたたかく見守っていただけると幸いです。よろしくお願いいたします」とつづっている。
夫のお笑いコンビ・EXITのりんたろー。も自身のInstagramショート動画にて「私事ではございますが、この度、新しい命に我が家を選んでもらいました」と報告。「1人目が大変な出産だったにもかかわらず、また1人授かりたいと思ってくれたママに感謝しつつ、強さを感じながら、お腹の中で少しずつ成長している命に、家族みんなで喜びを感じています」と妻へ感謝を伝えた。
最後には「僕みたいなチャラ男を父にしてくれた2人に そして、ママ、周りの方々のご理解とサポートに心から感謝しています。皆様には、これからも温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
本郷は2022年8月23日に、お笑いコンビ・EXITのりんたろー。との結婚を発表。2023年1月にはハワイでの挙式を報告し、同年6月24日には第1子妊娠、そして11月に第1子誕生を伝えた。（modelpress編集部）
◆本郷杏奈、第2子妊娠を発表
◆本郷杏奈、りんたろー。と2022年に結婚
