20Æü¡¢Î©Àî¶¥ÎØ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥«¥ó¥È7¡ÊDokanto! 7¡Ë¡×¤Ç¡¢1¸ý¤¢¤¿¤ê2²¯2279Ëü7300±ß¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¡Ê¤¤ç¤¦¤¬¤¯¡Ë¤ÎÇÛÅö¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÅªÃæ¤·¤¿¤Î¤Ï5É¼¡£Á°²ó¤«¤é6²¯±ßÄ¶¤Î¥¥ã¥êー¥ªー¥Ðー¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸ø±Ä¶¥µ»¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥«¥ó¥È7¤Î¹ØÆþÂå¶â¤Ï¡¢1¸ý200±ß¡£¤Þ¤µ¤Ë°ì³ÍÀé¶â¤ÎÌ´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÅªÃæ¼Ô¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÀÇ¶â¡×¤ÎÌäÂê¤À¡£¿ô²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÊ§Ìá¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÂÎ¤¤¤¯¤é¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¶¥ÎØ¤ÎÊ§Ìá¶â¤Ï¡¢ÀÇË¡¾å¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Ö°ì»þ½êÆÀ¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê½êÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì»þÅª¡¦¶öÈ¯Åª¤ËÆÀ¤é¤ì¤¿½êÆÀ¤ò»Ø¤¹¡£
YouTubeÅù¤ÇÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀºÎÏÅª¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¹õÂíÂÙ²ðÀÇÍý»Î¡ÊÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥°¥é¥ó¥µー¥º¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î°ì»þ½êÆÀ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î½êÆÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö°ì»þ½êÆÀ¤Ï¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤ä»ö¶È½êÆÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÐÏ«¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤ë½êÆÀ¤ÈÈæ¤Ù¡¢Í¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢°ì»þ½êÆÀ¤Î·×»»¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¼ýÆþ¶â³Û¡ÊÊ§Ìá¶â¡Ë¤«¤éÅªÃæ¤·¤¿¼Ö·ô¤Î¹ØÆþÂå¶â¤È¡¢ÆÃÊÌ¹µ½ü³Û¤Î50Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î»Ä¤Ã¤¿¶â³Û¤Î¡Ø2Ê¬¤Î1¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ß²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾åµ¤ò·×»»¼°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ§Ìá¶â － ÅªÃæ¼Ö·ô¤Î¹ØÆþÂå¶â － 50Ëü±ß¡Ë¡ß 2Ê¬¤Î1
º£²ó¤Î¥±ー¥¹¡Ê1¸ý200±ß¤ÇÌó2.2²¯±ßÅªÃæ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ê§Ìá¶â¤«¤é¹ØÆþÂå¶â¤ÈÆÃÊÌ¹µ½ü¡Ê50Ëü±ß¡Ë¤ò°ú¤¤¤¿»Ä¤ê¤Î³Û¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö2Ê¬¤Î1¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶â³Û¤ÏÌó1²¯1114Ëü±ß¤Þ¤Ç°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¶â³Û¤ÎÈ¾Ê¬Ä¶¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éÀÇ¶â¤Î·×»»ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÍø±×¤ÏÀ©ÅÙ¾å¡¢Èó¾ï¤ËÍ¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£¤Ê¤¼¡Ö´À¿å¤¿¤é¤·¤ÆÆÀ¤¿¶â¡×¤è¤ê¤âÍ¥¶ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ²Ô¤¤¤ÀµëÍ¿¤è¤ê¤â¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÇÆÀ¤¿¡Ö¤¢¤Ö¤¯Á¬¡×¤ÎÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¹õÂíÀÇÍý»Î¤Ï¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¡ÖÆ»Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Æü¤´¤í°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¯¶ÐÏ«¼Ô¤Ç¤¹¡£²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ÎÃæ¤«¤é¼ñÌ£¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤â¤¦¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ½Å¤¯²ÝÀÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦À¯ºöÅªÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¼ý»Ù¤Ï¡Ö°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤À¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡£¹õÂíÀÇÍý»Î¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÆ¯¤«¤º¡¢ÅØÎÏ¤â¤»¤º¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ì»þÅª¡¦¶öÈ¯Åª¤ÊÍø±×¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉÔ³Î¼Â¤Ê½êÆÀ¤Ë¹â¤¤ÀÇ¤ò²Ý¤¹¤Î¤Ï¹ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¯¤é¡©
¤¿¤À¤·¡¢°ì»þ½êÆÀ¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£²ó¤ÎÇÛÅö¤ÏÌó2.2²¯±ß¤È¤¤¤¦µð³Û¤À¡£
ÆüËÜ¤Î½êÆÀÀÇ¤Ï¡¢½êÆÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¶èÊ¬¤´¤È¤ËÃÊ³¬Åª¤ËÀÇÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡ÖÄ¶²áÎß¿ÊÀÇÎ¨¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý³Û¤¬1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢½êÆÀÀÇ¡ÊºÇ¹âÀÇÎ¨45¡ó¡Ë¤È½»Ì±ÀÇ¡Ê10¡ó¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÀÇÎ¨¤Ï¡¢¹µ½üÅù¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿å½à¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎÌó2.2²¯±ß¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó5500Ëü～6000Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÇ¼ÀÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¼ê¸µ¤Ë¤ÏÌó1.6²¯±ß¤¬»Ä¤ë·×»»¤À¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤Î¶â³Û¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î´¶³Ð¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö³°¤ì¼Ö·ô¡×¤Ï·ÐÈñ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¤µ¤é¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö³°¤ì¼Ö·ô¡×¤Î°·¤¤¤À¡£¡Ö²áµî¤Ë1²¯±ß¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯2²¯±ßÅö¤Æ¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤â¡¢º¹¤·°ú¤±¤ë¤Î¤ÏÅªÃæ¤·¤¿¼Ö·ô¤Î¹ØÆþÂå¶â¡Ê200±ß¡Ë¤Î¤ß¡£³°¤ì¤¿Ê¬¤Î1²¯±ß¤òº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë¶¥ÇÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö³°¤ìÇÏ·ô¡×¤¬·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿ºÛÈ½Îã¡ÊºÇ¹âºÛ 2015Ç¯3·î10Æü¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹õÂíÀÇÍý»Î¤Ï¤³¤¦¥¯¥®¤ò»É¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎºÛÈ½¤ÇÈï¹ð¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥½¥Õ¥È¤ò»È¤¤¡¢Ç¯´Ö¿ô²¯±ßÃ±°Ì¤ÎÇÏ·ô¤òµ¡³£Åª¡¦ÌÖÍåÅª¤Ë¹ØÆþ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤¬¡Ø±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¹Ô°Ù¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¡¢Îã³°Åª¤ËÊ§Ìá¶â¤ò°ì»þ½êÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø»¨½êÆÀ¡Ù¤ÈÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê³°¤ìÇÏ·ô¤Î·ÐÈñ»»Æþ¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÍ½ÁÛ¤ÇÇÏ·ô¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÉÑÈË¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ø°ì»þ½êÆÀ¡Ù¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢³°¤ìÇÏ·ô¤Ï°ìÀÚ¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥Ø¥Óー¥æー¥¶ー¤¬Æ±ÍÍ¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤¿ÊÌ¤ÎºÛÈ½¡ÊÅìµþ¹âºÛ 2016Ç¯9·î29Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼çÄ¥¤¬Âà¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö°Á¬¿È¤ËÉÕ¤«¤º¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢2.2²¯±ß¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÇÛÅö¤òÆÀ¤¿¸å¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÎäÀÅ¤ËÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¿¿¤Î¡Ö¾¡¤ÁÁÈ¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£