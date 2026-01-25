»ØÄêÌîºÚÆþ¤ê¤ÇÏÃÂê¡ª±ÉÍÜËþÅÀ¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÈÆù¤À¤ó¤´¤ÎÆ¦Æý¥¹¡¼¥×¼Ñ¡ÙÆ¦Æý¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼
¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÈÆù¤À¤ó¤´¤ÎÆ¦Æý¥¹¡¼¥×¼Ñ¡Ù
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ä¡Ä1³ô¡ÊÌó300g¡Ë
ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä¡Ä150g
¡ÒA¡Ó
¶Ì¤Í¤®¡Ä1/2¸Ä¡ÊÌó100g¡Ë
ÍÎÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡Ê¸Ç·Á¡Ë¡Ä1/2¸Ä
±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
±ö¡Ä¾¯¡¹
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹¡¡
¡ÒB¡Ó
¾®ÇþÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1
¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¾®¤µ¤¸2
Æ¦Æý¡ÊÀ®Ê¬ÌµÄ´À°¡Ë¡Ä1¥«¥Ã¥×
ºî¤êÊý
¡Ú£±¡Û¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢·Ô¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ1Ñ³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£A¤Î¶Ì¤Í¤®¤Ï1Ñ»ÍÊý¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ò¤Æù¤È±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤òÆþ¤ì¤ÆºÚÈ¤¤Çº®¤¼¡¢10ÅùÊ¬¤·¤Æ´Ý¤á¤ë¡£B¤Ïº®¤¼¤ë¡£
¡Ú£²¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë1¥«¥Ã¥×¤ÎÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢¡Ú£±¡Û¤ÎÆù¤À¤Í¤òÆþ¤ì¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤¹¤ë¡£¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç3Ê¬¤Û¤É¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£ºÆ¤Ó¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢7Ê¬¤Û¤É¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ú£³¡ÛÆ¦Æý¤ò²Ã¤¨¡¢B¤òÍÏ¤Æþ¤ì¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é¤È¤í¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¯¤Þ¤Ç5Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
Æ¦Æý¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ï¾®ÇþÊ´¤ÈÌý¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸2026Ç¯2·î2Æü¹æ¡Ù¤è¤ê¡Ë
Ìó10Ç¯´Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÂÚºß¤·¡¢¥Ñ¥ê¡Ö¥ë¡¦¥³¥ë¥É¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤ä¿ô¡¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÎÁÍý¤ò³Ø¤Ö¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÎÁÍýÈÖÁÈ¤äÎÁÍý»¨»ï¡¢½ñÀÒ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£2014Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤è¤êÇÀ»ö¸ùÏ«¾Ï¤ò¼õ·®¡£Åìµþ¡¦¿À³Úºä¤ÇÎÁÍý¶µ¼¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£