今季からロッテの1軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチを務める西岡剛氏（41）が24日、和歌山県串本町にあるサン・ナンタンランド野球場で地元の子どもたちを対象に「ちびっこ野球教室」（主催:株式会社TAKUTO、後援:串本町）を開催した。

串本町内の少年野球2チーム計50人と、一部父兄が参加。西岡氏による指導・交流や、少年チーム同士の試合が組まれた。また、西岡氏による選抜メンバー対父兄チームでの試合には西岡氏も参加し、大いに盛り上がった。

今回の取り組みでは、TAKUTOグループ・太田卓利代表取締役の生まれ故郷であり、代表自身が「ふるさと大使」を務める地・串本町での、ふるさとへの感謝と未来への投資を体現。スポーツを通じて地域の子どもたちと交流し、健やかな成長を支え、地域の一体感を育むことによる地域活性化を目指す。

さらに、元プロ野球選手で今季からロッテの1軍コーチに就任する西岡剛氏が直接子どもたちに指導する貴重な機会は、技術の習得だけでなく、挑戦する姿勢やチームワークの重要性を伝え、子どもたちの夢や目標を力強く後押しする。今後も、次世代の可能性を広げるとともに、串本の魅力発信につなげるため本イベントを継続的に行う予定となっている。

西岡氏は今回の野球教室を終え「とても充実した時間になった。これからも、シーズンオフには全国各地で同様のイベントを通じ、子どもたちへの野球普及活動に取り組んでいきたい。今年から私もロッテでコーチを務める。しっかりとチームを優勝へと導き、串本町、さらには全国の野球少年・少女へ夢を与えたい」と決意を新たにした。