¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û Á´¹ë¥ªー¥×¥ó Âè8Æü ¥¨¥ì¥ó ¥Ú¥ì¥¹ / ¥Ç¥ß ¥¹¥¥ー¥¹ vs ¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥·¥¨¥ó / ÊæÀÑ ³¨è½
Á´¹ë¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î20Æü～2026Ç¯1·î31Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¨¥ì¥ó ¥Ú¥ì¥¹ / ¥Ç¥ß ¥¹¥¥ー¥¹] 0 - 2 [¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥·¥¨¥ó / ÊæÀÑ ³¨è½]
¡¡Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂè8Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹3²óÀï¤Ç¡¢Âè8¥·ー¥É¤Î¥¨¥ì¥ó ¥Ú¥ì¥¹ / ¥Ç¥ß ¥¹¥¥ー¥¹¤È¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥·¥¨¥ó / ÊæÀÑ ³¨è½¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥·¥¨¥ó / ÊæÀÑ ³¨è½¤¬6-2¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥·¥¨¥ó / ÊæÀÑ ³¨è½¤¬6-2¤ÇÀ©¤·¡¢¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥·¥¨¥ó / ÊæÀÑ ³¨è½¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-25 10:32:04 ¹¹¿·