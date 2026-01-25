【福フェス】THE ORAL CIGARETTES、新春恒例フェスの認知度向上に喜び 最後は「LOVE」を大合唱
音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の初日が24日、みずほPayPayドーム福岡で開催。ロックバンド・THE ORAL CIGARETTESが登場した。
【写真】圧巻のパフォーマンスを披露した『福フェス』出演者たち
山中拓也は福岡空港からみずほPayPayドームに移動する際にタクシーのドライバーから「福フェスですか？」と確認されたそう。出演アーティストであること、トリ前の出番であることを推察されたが残念ながらTHE ORAL CIGARETTESは知らなかったようで悔しがっていた。それでも『福フェス』の認知度が高まっていることに喜んでいた。新曲「ERASE」など、濃密なグルーヴを感じさせる楽曲を披露。最後は「LOVE」を会場全体で大合唱し、極上のパフォーマンスを締めくくった。
『福フェス』は、福岡ソフトバンクホークス、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング、BEAMSの3社がプロデュースする音楽フェス。今年で5回目となり、新春の福岡を彩る定番フェスとなっている。
また、福フェスの5回目の開催を記念した“福フェス5th ANNIVERSARY企画”の一環として、24日公演の終演後に「“福フェス5th 企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜」を行う。DJをてんぷらDJアゲまさ a.k.a. 小野武正（KEYTALK／Alaska Jam）が務め、ゲストアーティストとして田邊駿一(BLUE ENCOUNT)と寺中友将(KEYTALK)の2人も出演し、福フェスを盛り上げた。
■FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive出演アーティスト
【DAY1：1月24日】
・THE ORAL CIGARETTES
・coldrain
・櫻坂46
・Chevon
・Novelbright
・ハルカミライ
・PEOPLE 1
・04 Limited Sazabys
・BLUE ENCOUNT
・HEY-SMITH
・マキシマム ザ ホルモン
・MAN WITH A MISSION
・”福フェス5th企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜 てんぷらDJアゲまさ a.k.a. 小野武正（KEYTALK ／ Alaska Jam）
GUEST ARTIST：田邊駿一（BLUE ENCOUNT）・寺中友将（KEYTALK）
【DAY2：1月25日】
・ano
・[Alexandros]
・キタニタツヤ
・CUTIE STREET
・Creepy Nuts
・クリープハイプ
・go!go!vanillas
・sumika
・This is LAST
・My Hair is Bad
・マルシィ
・RIP SLYME
