¡ÚÅßµ¨X¥²¡¼¥à¡Û½÷»Ò»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡ªÂ¼À¥¿´³ñ¤¬BS1620À®¸ù¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡ÖÎ©¤Æ¤ÆÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡þÅßµ¨X¥²¡¼¥àÂè2Æü¡Ê2026Ç¯1·î24Æü¡¡ÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¥¢¥¹¥Ú¥ó¡Ë
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬96¡¦66ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£»îµ»2²óÌÜ¤Ë¤Ï½÷»Ò¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1620¡Ê4²óÅ¾È¾¡Ë¤ËÀ®¸ù¡£¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥¦¥¹¥¡¼¥·¥Î¥Ã¥È¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥ß¥¢¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¡¢¥¢¥Ê¡¦¥¬¥µ¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤È³¤³°¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤âÀªÂ·¤¤¤·¤¿¸ÞÎØÁ°¾¥Àï¤Ç¡¢¸«»ö¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Â¼À¥¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ°¤ÎºòÇ¯11·î¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç¤ÎÀã¾å¹ç½É¤Ç¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1620¤ËÀ®¸ù¡£¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¸å¤ÎWÇÕ¤Ç¤Ï¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1440¤ò¥á¡¼¥¯¤·¤¿1²óÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ»ÃÄê3°Ì¡£¥µ¥É¥¦¥¹¥¡¼¥·¥Î¥Ã¥È¤ä¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬90ÅÀÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÃæ¡¢2²óÌÜ¤Ï¥³¡¼¥Á2¿Í¤ËÀª¤¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£Àª¤¤ÎÉ¤¯¥¥Ã¥«¡¼¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢4²óÅ¾È¾²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¤â¥¯¥ê¥¢¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¤Ï¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£²ó¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ÇX¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÄÌ»»5¸ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¼À¥¡£¸ÞÎØÁ°ºÇ¸å¤Î¼ÂÀï¤ÇÂç¤¤¯ÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤ë¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥á¡¼¥¯¤Ë¡¢¡Ö3Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤Æ¤³¤³¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¬¡¢Î©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²óÎ©¤Æ¤ÆÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£