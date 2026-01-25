BBWAAの夕食会

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に参加した。米メディアが様子を配信していたが、大谷が映り続ける異例の事態が発生した。

MVPを獲得した2024年オフ以来の参加となった夕食会。大谷は黒スーツ、黒ネクタイ姿で登場した。米専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」はYouTubeチャンネルで夕食会の様子を配信したが、大谷が映り続ける現象が発生した。

大谷の座席はちょうど登壇場所の後ろ。そのため、司会らが話すと背後にいる大谷が常に映り込む状態となった。中継を見ていたネット上のファンもまさかのポジションに驚き。「後ろにチラッと映った大谷くん、スピーチの練習してた？」「いいとこ座ってくれてる」「大谷さんの席ずっとカメラに映るね」「随分わかりやすい場所」などのコメントが寄せられていた。

隣には昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したポール・スキーンズ（パイレーツ）が座っており、大谷と談笑する場面があった。



（THE ANSWER編集部）